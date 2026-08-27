Nach Großbrand in Graz-Puntigam: Das ergaben die Ermittlungen

Nach dem Großbrand bei einem Entsorgungsbetrieb in Graz-Puntigam steht die Ursache fest: Ein unsachgemäß entsorgter Akku dürfte das Feuer ausgelöst haben. Der Schaden geht voraussichtlich in die Zehntausende.

Nach dem nächtlichen Großbrand in der Auer-Welsbach-Gasse haben die Ermittler nun die Brandursache festgestellt. Das Feuer dürfte in einer Lagerbox für Sperrmüll ausgebrochen sein. Von dort griffen die Flammen auf angrenzende Lagerboxen über. Als Ursache wurde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Reaktion eines unsachgemäß entsorgten Akkus festgestellt.

Schaden noch offen

Wie hoch der entstandene Schaden genau ist, steht derzeit noch nicht fest. Laut Landespolizeidirektion Steiermark dürfte er sich aber auf mehrere Zehntausend Euro belaufen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Bereits in der Nacht hatte der Einsatz mit dichten Rauchschwaden über dem Betrieb für Aufsehen gesorgt.

©BF Graz | Die Löscharbeiten bei dem Entsorgungsbetrieb dauerten bis Mittwochvormittag.

Einsatz ab 0.43 Uhr

Die Berufsfeuerwehr Graz war in der Nacht auf Mittwoch (26. August) um 0.43 Uhr durch eine automatische Brandmeldeanlage alarmiert worden. Beim Eintreffen stellte sich heraus, dass Abfälle in einer Lagerhalle brannten. Mit mehreren C-Rohren, einem mobilen Wasserwerfer sowie dem Wasserwerfer der Drehleiter gingen die Einsatzkräfte gegen die Flammen vor. Um 2.18 Uhr war der Brand unter Kontrolle.

Glutnester gesucht

Damit war der Einsatz allerdings noch nicht beendet. Weil sich in den Abfällen weiterhin Glutnester befinden konnten, wurden die gelagerten Abfälle mit einem Radlader und einem Bagger auseinandergezogen und aufgelockert. So konnten tieferliegende Glutstellen freigelegt und abgelöscht werden. Erst um 8.48 Uhr konnte endgültig „Brand aus“ gegeben werden.

47 Kräfte vor Ort

Insgesamt standen 38 Kräfte der Berufsfeuerwehr Graz und neun Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Graz im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten damit bis in den Mittwochvormittag hinein. Während die Brandursache zunächst noch offen war, bringt die Ermittlung nun Klarheit. Auslöser war demnach mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein unsachgemäß entsorgter Akku.