Elke Kahr mit 40 von 48 Stimmen zur Grazer Bürgermeisterin gewählt und offiziell angelobt

Elke Kahr ist erneut Bürgermeisterin von Graz. Mit 40 von 48 Stimmen wurde sie am 27. August gewählt. In ihrer Antrittsrede kündigt sie Sparmaßnahmen an - Privatisierungen schließt sie aber aus.

Elke Kahr ist zum zweiten Mal zur Bürgermeisterin von Graz gewählt worden. Bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates erhielt sie 40 von 48 Stimmen und wurde von Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) angelobt. In ihrer Rede bedankte sie sich bei den Grazer WählerInnen für das Vertrauen. „Was vor fünf Jahren eine Sensation war, das ist heute fast schon zur Normalität geworden.“ Ihre Funktion sehe sie weiterhin als Privileg und sich selbst nicht als etwas Besseres.

Neue Rathausmehrheit

Mit der Wiederwahl beginnt auch politisch eine neue Etappe im Grazer Rathaus. KPÖ und Grüne setzen ihre Zusammenarbeit fort, die SPÖ geht künftig einen eigenen Weg. Kahr betonte, sie trete das Amt als Teil eines Teams an, das sich sozialer Gerechtigkeit, Umweltschutz, Transparenz und respektvollem Umgang verpflichtet fühle. ÖVP und FPÖ hätten entsprechend den Mehrheitsverhältnissen ebenfalls wichtige Aufgaben erhalten. Gerade in schwierigen Zeiten hält Kahr eine vertiefte Zusammenarbeit mit den Parteien außerhalb der Koalition für wichtig.

Sparen wird nötig

Gleichzeitig machte Kahr klar, dass die kommenden Jahre finanziell schwierig werden. Im laufenden Betrieb müsse die Stadt viel Geld einsparen, auch Investitionen sollen begrenzt werden. Als zentrale Aufgabe nannte sie die Sicherung der Daseinsvorsorge. Dabei will die Stadt an leistbarem Wohnen, öffentlicher Infrastruktur und sozialer Sicherheit festhalten. Ohne eine Umschichtung der Mittel aus dem Finanzausgleich und zusätzliche Einnahmen würden sich die finanziellen Probleme der Stadt laut Kahr nicht lösen lassen.

Keine Privatisierung

Trotz des Spardrucks zieht Kahr bei öffentlichem Eigentum eine klare Grenze. „Wir wollen und werden nicht den Weg von Privatisierungen und Verkauf öffentlichen Eigentums gehen, wie das immer öfter in anderen Städten passiert.“ Ein Verkauf könne das Budget kurzfristig verbessern, nehme der Stadt langfristig aber Spielraum, erklärte sie. Auch notwendige Investitionen in Infrastruktur und Daseinsvorsorge sollen abgesichert werden. KPÖ und Grüne wollen den Grazer Haushalt dabei verantwortungsvoll ordnen.

Türen bleiben offen

Für die neue Amtszeit setzt Kahr außerdem auf Zusammenarbeit statt auf ständige politische Auseinandersetzungen. Die Mehrheit wolle sie nur sparsam einsetzen und den Dialog mit Interessensverbänden, Wirtschaft und Religionsgemeinschaften suchen. Auch für Menschen mit Anliegen oder Engagement soll das Rathaus offen bleiben. Das Arbeitsprogramm für die kommenden fünf Jahre steht unter dem Titel „Für ein Graz, das zusammenhält“. Kahr schloss ihre Rede mit dem Anspruch, die kommenden Aufgaben mit Empathie, Freundlichkeit und Optimismus anzugehen.

„Wahlsieg der KPÖ ist ein persönlicher Erfolg von Elke Kahr“

Auch die Grazer ÖVP meldete sich nach der konstituierenden Sitzung zu Wort. Stadtparteiobmann Kurt Hohensinner erklärte: „Der Wahlsieg der KPÖ ist ein persönlicher Erfolg von Elke Kahr – die ÖVP hat ihre heutige Wahl zur Bürgermeisterin daher unterstützt.“ Gleichzeitig kritisierte er, dass die zweitstärkste Partei vorerst nicht den Vizebürgermeister stellen soll. Mit Blick auf die kommenden fünf Jahre kündigte Hohensinner an, weiterhin konstruktiv arbeiten zu wollen: „Die ÖVP wird weiterhin konstruktiv und mit vollem Einsatz für die Grazerinnen und Grazer arbeiten – aber auch aufzeigen, was falsch läuft, die Koalition kritisieren, wenn es nötig ist, und jenen eine Stimme geben, die KPÖ und Grüne nicht gewählt haben.“ Einen besonderen Schwerpunkt will die Partei weiterhin auf die Wirtschaft legen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.08.2026 um 12:46 Uhr aktualisiert