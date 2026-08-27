Hightech-Labor in Graz: So werden Gleise auf ihre Belastbarkeit getestet

Die TU Graz baut ihre Forschung rund um die Eisenbahn weiter aus: Mit dem Railway and Infrastructure Laboratory (RaIL) am Institut für Eisenbahn-Infrastrukturdesign nimmt eine europaweit einzigartige Laborinfrastruktur ihren Betrieb auf. Auf rund fünf Meter Länge können im neuen Labor komplette Eisenbahn-Fahrwegsysteme untersucht werden – von der Schiene und den Schwellen über das Schotterbett und den Unterbau bis hin zum Untergrund. Dabei lassen sich Belastungen simulieren, wie sie im jahrelangen Bahnbetrieb auftreten. Rund vier Millionen Euro kostete die neue Einrichtung. Finanziert wurde sie aus Mitteln der TU Graz, der Forschungsförderungsgesellschaft FFG und mit Unterstützung der voestalpine. Die technischen Prüfmaschinen stammen vom deutschen Unternehmen Form + Test.

Tonnenschwere Züge werden simuliert

Herzstück des Labors ist ein fünf Meter langer, 3,5 Meter breiter und 1,8 Meter tiefer Oberbausimulator. Mithilfe hydraulisch und elektronisch gesteuerter Prüfzylinder können dort statische und dynamische Belastungen nachgebildet werden. Untersucht wird dabei die Kraftübertragung im gesamten System – von der Schiene über die Befestigungen und das Schotterbett bis zum Unterbau. Bis zu acht Schwellen können gleichzeitig Teil eines Versuchs sein. Auch besonders kritische Bereiche wie Isolierstöße, Dehnfugen oder Brückenübergänge können getestet werden. Ebenso lässt sich untersuchen, welche Auswirkungen Stopfarbeiten auf das Schotterbett haben.

Auch Weichen und Schotter im Fokus

Für größere Untersuchungen verfügt das RaIL zusätzlich über ein neun mal fünf Meter großes Aufspannfeld, das auf 14 mal fünf Meter erweitert werden kann. Dort lassen sich unter anderem Weichenbereiche und Auszugsvorrichtungen prüfen, die temperaturbedingte Längenänderungen von Schienen ausgleichen. Eine flexible Schotterbox ermöglicht außerdem Tests an einzelnen Komponenten. So kann beispielsweise untersucht werden, wie sich unterschiedliche Schwellen und Bauteile auf den Verschleiß des Schotters auswirken. Die Ergebnisse sollen helfen, Komponenten besser aufeinander abzustimmen und dadurch den Verschleiß des gesamten Gleisaufbaus zu reduzieren.

Gleise unter Wasser setzen

Besonders interessant: Im neuen Labor können auch die Feuchtigkeitsbedingungen im Gleis gezielt verändert werden. So lässt sich untersuchen, wie unterschiedliche Wassersättigungsgrade die Steifigkeit, Lastverteilung und das langfristige Verhalten des Gleis- und Unterbaus beeinflussen. Damit können die Forschenden auch simulieren, wie sich veränderte Umweltbedingungen auf die Haltbarkeit der Eisenbahninfrastruktur auswirken.

Forschung für die Bahn der Zukunft

„Mit dem RaIL wollen wir das Eisenbahn-Fahrwegsystem als Ganzes besser verstehen“, erklärt Ferdinand Pospischil, Leiter des Instituts für Eisenbahn-Infrastrukturdesign der TU Graz. Gleichzeitig sollen neue Komponenten unter reproduzierbaren Bedingungen entwickelt und geprüft werden können. Das Labor ermöglicht damit Untersuchungen, bevor aufwendige Tests im laufenden Bahnbetrieb notwendig werden. Entwicklungszyklen könnten dadurch verkürzt und neue, langlebigere Fahrwegsysteme schneller in die Praxis gebracht werden. TU-Graz-Rektor Horst Bischof bezeichnet das neue Labor als „logische Ergänzung“ der bestehenden Forschungsinfrastruktur. Die Eisenbahnforschung sei ein wichtiger Kernforschungsbereich der TU Graz, in dem die Universität europaweit zu den Top-3-Universitäten zähle. Die Laborleitung übernimmt Julian Torggler, der stellvertretende Leiter des Instituts für Eisenbahn-Infrastrukturdesign.