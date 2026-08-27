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Symbolfoto von 5min.at: Unfallkrankenhaus in Graz.
Die verletzte Radfahrerin wurde ins UKH Graz gebracht.
Graz
27/08/2026
Übersehen

Kollision mit Auto: Radfahrerin (46) nach Unfall in Graz schwer verletzt

Bei einer Kollision zwischen einem Wagen und einem Fahrrad am Donnerstagvormittag, 27. August 2026, in Graz-Puntigam wurde die 46-jährige Radfahrerin schwer verletzt.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)
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Gegen 9 Uhr war eine 76-jährige Grazerin mit ihrem Wagen auf der Puntigamer Straße in Fahrtrichtung Osten unterwegs. Sie wollte an der Kreuzung mit der Rudersdorfer Straße nach rechts in diese einbiegen. Dabei dürfte sie eine 46-jährige Radfahrerin, ebenfalls aus Graz, die auf dem Radweg in westliche Richtung unterwegs war, übersehen haben. Bei der Radfahrerüberfahrt kam es dann zur Kollision zwischen den beiden. Die Radfahrerin kam zu Sturz und wurde schwer verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung ins UKH Graz eingeliefert.

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