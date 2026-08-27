Kollision mit Auto: Radfahrerin (46) nach Unfall in Graz schwer verletzt

Gegen 9 Uhr war eine 76-jährige Grazerin mit ihrem Wagen auf der Puntigamer Straße in Fahrtrichtung Osten unterwegs. Sie wollte an der Kreuzung mit der Rudersdorfer Straße nach rechts in diese einbiegen. Dabei dürfte sie eine 46-jährige Radfahrerin, ebenfalls aus Graz, die auf dem Radweg in westliche Richtung unterwegs war, übersehen haben. Bei der Radfahrerüberfahrt kam es dann zur Kollision zwischen den beiden. Die Radfahrerin kam zu Sturz und wurde schwer verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung ins UKH Graz eingeliefert.