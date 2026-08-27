Eröffnung im Herbst: Neues Lokal kommt an den Mariahilferplatz

Döner gibt es in Graz an vielen Ecken – künftig soll es in der Innenstadt allerdings eine besonders hochwertige Variante geben. In der Mariahilferstraße 20 entsteht derzeit das neue Lokal „1001 Night Döner“. Die Eröffnung ist für Herbst 2026, spätestens Mitte November, geplant. Hinter dem Konzept steht Gastronom Mustafa Demir, der in Graz bereits mit „Dem’s Gourmet“ im Murpark vertreten ist. Mit seinem neuen Restaurant möchte er nun ein eigenes Gastro-Erlebnis schaffen.

Mehr als ein klassischer Döner

Im Mittelpunkt stehen hochwertige Zutaten und ungewöhnliche Döner-Kreationen. Auf der Karte sollen sich neben bekannten Varianten auch besondere Signature-Gerichte finden. Ein Beispiel dafür ist ein Döner mit Knochenmark, mit dem sich das neue Lokal deutlich von klassischen Dönerbuden abheben möchte. Das Konzept soll bewusst in Richtung Fine Dining gehen – allerdings ohne den Döner als Ausgangspunkt aus den Augen zu verlieren. Auch beim Brot soll den Gästen etwas geboten werden: Dieses soll direkt im Lokal und vor den Augen der Besucher frisch zubereitet werden.

Auch das Ambiente soll besonders werden

Nicht nur das Essen soll für einen besonderen Besuch sorgen. Auch die Gestaltung des Restaurants wird derzeit geplant. Die Räumlichkeiten befinden sich im historischen Palais Wertl, weshalb bei der Umsetzung auch die Vorgaben des Denkmalschutzes berücksichtigt werden müssen. Der Anspruch ist entsprechend hoch: Das Lokal soll nicht einfach ein weiterer Döner-Imbiss werden, sondern sich zu einem eigenen Anziehungspunkt in der Grazer Innenstadt entwickeln.

Gastronom bringt Erfahrung mit

Mustafa Demir ist in der Gastronomie kein Unbekannter. Bereits 2012 machte er sich in Wien selbstständig. Seit rund zwei Jahren betreibt er zudem „Dem’s Gourmet“ im Grazer Murpark, wo ebenfalls auf hochwertigere Döner-Gerichte gesetzt wird. Mit dem neuen Standort will Demir nun noch einen Schritt weitergehen. Der Grazer Standort soll dabei klar im Mittelpunkt stehen.