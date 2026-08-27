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/ ©Montage: Canva/Stadt Graz Fischer
Das Bild auf 5min.at zeigt Spitzenkandidatin Judith Schwentner.
Am Freitag entscheidet sich Vizebürgermeister-Frage.
Graz
27/08/2026
Grazer Spitze

Nach Kahr-Wahl: Freitag geht es um den Vizebürgermeister-Sessel

Nach der Wiederwahl von Elke Kahr zur Grazer Bürgermeisterin steht am Freitag die nächste wichtige Personalentscheidung an. Im Rathaus geht es um den Vizebürgermeister-Sessel.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(218 Wörter)
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Nach der konstituierenden Sitzung des Grazer Gemeinderats am Donnerstag, bei der Elke Kahr offiziell als Bürgermeisterin gewählt und angelobt wurde, geht es bereits am Freitag weiter. Ab 15 Uhr wird die Sitzung fortgesetzt und dabei steht eine besonders spannende Personalfrage im Mittelpunkt: Wer wird künftig Vizebürgermeisterin beziehungsweise Vizebürgermeister von Graz? Die ÖVP, die bei der Gemeinderatswahl am 28. Juni zweitstärkste Kraft wurde, hat ihren Stadtparteiobmann Kurt Hohensinner für das Amt nominiert. Für eine Wahl im bisherigen Verfahren reichte es allerdings nicht. Damit gibt es nun eine kurze Unterbrechung für die Mandatare. Nach einer 24-stündigen Bedenkzeit wird am Freitag der nächste Wahlgang angesetzt.

Schwentner gilt als Favoritin

Im fünften Wahlgang soll es schließlich zu einer Stichwahl kommen. Als Favoritin gilt dabei die bisherige Vizebürgermeisterin Judith Schwentner von den Grünen. Ihre Wahl hängt allerdings an einer wichtigen Voraussetzung: Die Koalition aus KPÖ und Grünen verfügt nur dann über die notwendige Mehrheit, wenn sämtliche Mandatare der beiden Parteien anwesend sind. Schon das Fehlen eines einzigen Gemeinderats könnte die Mehrheitsverhältnisse verändern. Damit dürfte der Blick am Freitag nicht nur auf die Kandidaten, sondern auch auf die Anwesenheit der einzelnen Mandatare gerichtet sein.

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