Dass Søstrene Grene in die Grazer Herrengasse zieht, war bereits bekannt. Nun kündigt die dänische Kette den neuen Store selbst an. Nur eine Frage bleibt weiterhin offen: Wann geht es los?

Schon Ende Juni berichtete 5 Minuten über den Einzug von Søstrene Grene in die Grazer Innenstadt. Der neue Store entsteht in der Herrengasse 7, wo viele Jahre die Schuhkette Salamander untergebracht war. Nun meldet sich auch das Unternehmen selbst zu Wort. „Mit großer Freude verkündet Søstrene Grene die Eröffnung eines neuen Geschäfts in Graz“, heißt es in einem Instagram-Posting der Kette. Neu ist damit weniger das Wo, sondern die Ankündigung direkt von Søstrene Grene.

©Søstrene Grene Auf Instagram kündigt Søstrene Grene die neue Filiale in Graz an – ein genaues Eröffnungsdatum steht noch nicht fest.

Datum fehlt noch

Wer sich den Eröffnungstag bereits im Kalender markieren möchte, muss noch warten. Ein konkretes Datum steht weiterhin nicht fest. Søstrene Grene schreibt dazu: „Das genaue Eröffnungsdatum steht noch nicht fest“. Die Adresse ist also längst bekannt, doch wann dort die ersten Kundinnen und Kunden durch die Türen gehen, bleibt vorerst offen.

Schon in Seiersberg

In der Steiermark ist Søstrene Grene mittlerweile kein Neuling mehr. Am 13. März 2026 eröffnete das Unternehmen seine erste Filiale im Bundesland in der ShoppingCity Seiersberg. Der Store umfasst rund 260 Quadratmeter Verkaufsfläche. Dort gibt es unter anderem Wohnaccessoires, kleinere Möbelstücke, Bastel- und Hobbyartikel, Spielwaren, Küchenprodukte sowie Schreibwaren im skandinavisch geprägten Design. Mit Graz folgt nun der zweite steirische Standort.

Das steckt hinter Søstrene Grene Søstrene Grene ist ein dänischer Familienbetrieb, der 1973 gegründet wurde. Das Unternehmen setzt auf eine wechselnde Produktpalette und ein einheitliches Gestaltungskonzept in seinen Geschäften. Zum Sortiment zählen unter anderem Dekoration, Wohnaccessoires, Küchenartikel, Schreibwaren, Bastelbedarf und kleinere Möbelstücke. Nach eigenen Angaben betreibt Søstrene Grene rund 380 Filialen in Europa sowie Online-Shops in mehreren Märkten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.08.2026 um 08:33 Uhr aktualisiert