Neuer Umweltamtsleiter in Graz offiziell im Amt

Seit 1. Juli leitet Wolfgang Fuchs bereits die Umweltagenden der Stadt Graz. Nun wurde der 40-Jährige auch offiziell in sein Amt eingeführt. Dabei wartet ein breites Aufgabenfeld auf ihn.

Wolfgang Fuchs ist nun auch offiziell Leiter des Grazer Umweltamts. Die Amtseinführung fand am 27. August gemeinsam mit Bürgermeisterin Elke Kahr und Magistratsdirektor Martin Haidvogl im Umweltamt statt. Tatsächlich übernommen hat Fuchs die Umweltagenden der Stadt bereits mit 1. Juli 2026. Damit folgt für den promovierten Verfahrenstechniker nun auch der formelle Start in seiner neuen Funktion.

Breites Aufgabenfeld

Auf Fuchs wartet dabei ein umfangreicher Verantwortungsbereich. Dazu gehören Luftreinhaltung, Lärmschutz, Energiemanagement und Abfallwirtschaft. Auch Klimaschutz und ÖKOPROFIT fallen in seinen Zuständigkeitsbereich. Magistratsdirektor Martin Haidvogl betonte bei der Amtseinführung die Bedeutung des Umweltamts: „Heute ist ein besonderer Tag, denn wir dürfen eine der wichtigsten Abteilungen der Stadt Graz in eine neue Zukunft führen“. Mit Blick auf den Klimawandel verwies er zudem auf die langfristige Verantwortung der neuen Leitung.

Erfahrung aus Graz

Für seine neue Aufgabe bringt Fuchs Erfahrung aus Wissenschaft und Wirtschaft mit. Der 40-Jährige war zunächst an der TU Graz tätig. Danach arbeitete er über viele Jahre bei Sappi und übernahm dort Verantwortung in zentralen umweltrelevanten Bereichen. Neben fachlicher Erfahrung sammelte er dabei auch Führungserfahrung. Diese Kenntnisse bringt er nun in das Grazer Umweltamt ein.

Kahr wünscht Kraft

Auch Bürgermeisterin Elke Kahr begrüßte den neuen Leiter. Sie erklärte: „Wir sind sehr glücklich, dass das Umweltamt nach Werner Prutsch einen ebenso kompetenten neuen Leiter hat. Ich wünsche Ihnen viel Kraft bei Ihrer neuen Aufgabe mit einem sehr professionellen und tollen Team!“ Für Fuchs selbst beginnt damit ein neuer beruflicher Abschnitt. „Ich freue mich sehr, gemeinsam mit meinem Team die Stadt noch nachhaltiger und umweltfreundlicher gestalten und an strategischen Weichenstellungen mitwirken zu können.“

Gerne in der Natur

Auch abseits seiner Arbeit spielt die Natur für Fuchs eine Rolle. In seiner Freizeit ist er begeisterter Rennradfahrer und Kletterer. Besonders gerne ist er in der Steiermark und in Kärnten unterwegs. Nun stehen für ihn beruflich die Umweltagenden der Stadt Graz im Mittelpunkt.