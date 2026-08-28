Am Grazer Jakominiplatz wird ein Stand neu bespielt

Am Grazer Jakominiplatz gibt es seit Kurzem eine neue Anlaufstelle für den kleinen Hunger. „Andrea’s Toasteria“ serviert Toasties, Kaffee und mehr - vorerst noch im Testbetrieb.

Wer am Jakominiplatz unterwegs ist und Lust auf einen schnellen Snack bekommt, kann seit Kurzem bei einem neuen Gastro-Angebot Halt machen. Im Stand 15 hat „Andrea’s Toasteria“ ihren Betrieb aufgenommen. Noch wird das Konzept getestet und laufend angepasst. Der kleine Standort war zuletzt unter dem Namen „Kwiki“ bekannt. Davor wurden an derselben Stelle Eiswaren von Charly Temmel angeboten. Nun dreht sich dort alles um frisch zubereitete Toasties.

Sieben Varianten stehen derzeit auf der Karte

Zum Start setzt die Toasteria auf eine überschaubare Auswahl. Insgesamt sieben Toast-Kreationen können aktuell bestellt werden. Dabei geht das Angebot über den klassischen Schinken-Käse-Toast hinaus. Wer es würzig mag, findet beispielsweise eine Kombination aus Salami Milano und Cheddar sowie eine Variante mit Gouda, Bergkäse und einem selbst gemachten Zwiebelrelish. Auch eine Version mit Geselchtem, Bergkäse, Kren, Senf und Gurkerl ist dabei. Für Fisch-Fans gibt es einen „Tuna Melt“ mit Thunfisch und Cheddar. Auch Vegetarier und Veganer kommen auf ihre Kosten: Eine pflanzliche Kreation wird unter anderem mit getrockneten Tomaten, veganem Schafskäse und Rucola zubereitet. Und auch für Naschkatzen gibt es eine Option: Nutella und Banane landen gemeinsam zwischen den Toastscheiben.

Grazer Traditionsbäckerei liefert das Brot

Eine besondere Rolle spielt auch das Toastbrot selbst. Dafür arbeitet „Andrea’s Toasteria“ mit der Grazer Hofbäckerei Edegger-Tax zusammen. Hinter den Kulissen wird bereits an einer eigenen Brotform getüftelt. Ziel ist eine spezielle, möglichst einheitliche Toastgröße für den Stand. Bis diese endgültige Lösung umgesetzt werden kann, läuft das Lokal weiterhin mit der aktuellen Variante. Der Preis während dieser Einstiegsphase liegt bei 4,50 Euro pro Toastie.

Jeden Monat soll etwas Neues dazukommen

Auch bei der Speisekarte soll es künftig regelmäßig Abwechslung geben. Ab September ist ein monatlich wechselnder „Signature-Toastie“ geplant. Der jeweilige Toast des Monats soll zusätzlich zu den bisherigen Kreationen erhältlich sein und damit regelmäßig einen neuen Grund für einen Besuch liefern. Nach dem Probebetrieb sollen außerdem die endgültigen Toastgrößen und Preise feststehen. Zusätzlich sind verschiedene Kombiangebote vorgesehen.

Auch Kaffee und Drinks im Angebot

Wer nicht nur wegen des Essens vorbeischaut, bekommt ebenfalls etwas geboten. Kaffee wird direkt an der Siebträgermaschine zubereitet. Dazu kommen verschiedene gekühlte alkoholfreie Getränke. Auch alkoholische Drinks gehören zum Sortiment. Angeboten werden unter anderem Weine vom Weingut Scheucher sowie Frizzante von Falter Ego. Damit will sich der neue Stand nicht ausschließlich als schneller Toast-Stopp positionieren, sondern auch als kleiner Treffpunkt am Jakominiplatz etablieren.