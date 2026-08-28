Wieder kein Ergebnis: Vizebürgermeister-Wahl in Graz geht in die vierte Runde

Auch im dritten Wahlgang konnte in Graz kein Vizebürgermeister gewählt werden. Von 48 abgegebenen Stimmen waren 25 ungültig - Kurt Hohensinner erhielt 23 gültige Stimmen. Nun folgt der vierte Durchgang.

Die Entscheidung über den künftigen Vizebürgermeister von Graz zieht sich weiter. Auch im dritten Wahlgang konnte am Freitag im Gemeinderat kein gültiges Wahlergebnis erzielt werden. Damit steht bereits die vierte Wahlrunde bevor. Für die ÖVP brachte Klubobfrau Anna Hopper erneut Stadtparteiobmann Kurt Hohensinner als Kandidaten ins Spiel. Die zweitstärkste Partei hat auch im dritten Durchgang das Recht, einen Wahlvorschlag für den Bürgermeister-Stellvertreter einzubringen.

ÖVP hält an Hohensinner fest

Hopper machte vor der Abstimmung deutlich, dass die Grazer Volkspartei ihren Kandidaten weiterhin unterstützt. Sie verwies dabei auch auf das Ergebnis der Gemeinderatswahl und den Stimmenanteil der ÖVP. „Die Grazer Volkspartei hält an ihrem Wahlvorschlag fest“, erklärte Hopper. Hohensinner solle aus Sicht der ÖVP das Amt übernehmen. Gleichzeitig stellte sie die Frage in den Raum, ob der Wählerwille der rund 25 Prozent, die für die Volkspartei gestimmt haben, entsprechend berücksichtigt werde.

25 Stimmen sind ungültig

Anschließend wurden die Wahlzeugen Gerhard Hackenberger und Daniela Schlüsselberger aufgerufen. Die Stimmzettel wurden an die Gemeinderatsmitglieder ausgegeben und die dritte Abstimmung durchgeführt. Das Ergebnis brachte allerdings erneut keine Entscheidung: Von insgesamt 48 abgegebenen Stimmen waren 25 ungültig. Die verbleibenden 23 gültigen Stimmen entfielen auf Kurt Hohensinner. Damit konnte der erforderliche Wahlabschluss erneut nicht erreicht werden.

Vierter Wahlgang steht bevor

Nach der Verkündung des Ergebnisses durch Bürgermeisterin Elke Kahr war damit klar: Der Vizebürgermeister-Sessel bleibt vorerst unbesetzt. Nun geht es in die vierte Wahlrunde. Der politische Krimi im Grazer Rathaus geht damit weiter. Die Wahl des Vizebürgermeisters ist die nächste große Personalentscheidung nach der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats. Kahr war am Donnerstag mit 40 von 48 Stimmen erneut zur Grazer Bürgermeisterin gewählt und angelobt worden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.08.2026 um 15:37 Uhr aktualisiert