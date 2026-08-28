27 von 48 Stimmen: Judith Schwentner erneut zur Vizebürgermeisterin gewählt

Nach mehreren Anläufen ist die Entscheidung gefallen: Judith Schwentner (Grüne) bleibt Vizebürgermeisterin der Stadt Graz. Im vierten Wahlgang erhielt sie am Freitag 27 der insgesamt 48 abgegebenen Stimmen. Damit ist die zweite wichtige Personalfrage nach der konstituierenden Sitzung des Grazer Gemeinderats geklärt. Am Donnerstag war bereits Elke Kahr (KPÖ) mit 40 von 48 Stimmen als Bürgermeisterin bestätigt und angelobt worden.

Grüne schlagen Schwentner erneut vor

Im vierten Wahlgang galten andere Regeln als bei den vorherigen Abstimmungen. Nun konnten die Klubvorsitzenden jener Parteien, die nach der Berücksichtigung der Bürgermeisterin weiterhin Anspruch auf einen Sitz im Stadtsenat haben, einen Kandidaten vorschlagen. Für die Grünen ergriff Klubobfrau Anna Slama das Wort und nominierte erneut Judith Schwentner. In ihrer Rede stellte sie vor allem die weitere Zusammenarbeit von KPÖ und Grünen in den Mittelpunkt. Slama betonte, dass es bei der Wahl nicht ausschließlich um eine Personalentscheidung gehe, sondern auch darum, welchen politischen Weg Graz in den kommenden Jahren einschlagen wolle. Die Fortsetzung der Zusammenarbeit bezeichnete sie als Grundlage für Stabilität und als gemeinsames Bekenntnis, niemanden in der Stadt zurückzulassen.

Auch KPÖ spricht sich für Schwentner aus

Unterstützung für die Grünen-Kandidatin kam auch von der KPÖ. Klubobfrau Sahar Mohsenzada hob in ihrer Rede die bisherige Zusammenarbeit mit Schwentner hervor. Sie verwies dabei auf deren Verlässlichkeit und den respektvollen Umgang innerhalb der Koalition. Entscheidend sei für die KPÖ nicht nur die persönliche Ebene, sondern auch die Überzeugung, dass die gemeinsame Arbeit von KPÖ und Grünen Graz zugutekomme. Die Unterstützung schlug sich schließlich auch im Wahlergebnis nieder: Judith Schwentner erhielt 27 von 48 Stimmen und ist damit erneut Bürgermeisterin-Stellvertreterin.

Schwentner offiziell angelobt

Nach der erfolgreichen Wahl folgte unmittelbar die Angelobung. Magistratsdirektor Martin Haidvogl verlas die entsprechende Gelöbnisformel. Schwentner bestätigte diese mit einem „Ich gelobe“ und trat damit offiziell ihre neue Amtsperiode als Vizebürgermeisterin an. Auch Landeshauptmann Mario Kunasek war bei der Sitzung anwesend. Nach der Angelobung verabschiedete er sich und verließ das Grazer Rathaus.

„Wir wollen weiter zusammenarbeiten“

In ihrer ersten Rede als erneut angelobte Vizebürgermeisterin blickte Schwentner auf die vergangenen fünf Jahre zurück. Die gemeinsame Regierungsarbeit habe Vertrauen zwischen KPÖ und Grünen geschaffen, auf dem man nun aufbauen wolle. Gleichzeitig betonte sie, dass sie auch künftig ein umfangreiches Ressort übernehmen werde. Diese Struktur habe sich aus ihrer Sicht bewährt. Ihren Dank richtete Schwentner insbesondere an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Graz. Für die kommende Gemeinderatsperiode kündigte sie außerdem an, mit allen Fraktionen im Gemeinderat und Stadtsenat zusammenarbeiten zu wollen. Damit ist nach dem turbulenten Start in die konstituierende Sitzung auch die zweite Spitzenposition der Grazer Stadtregierung besetzt: Elke Kahr bleibt Bürgermeisterin, Judith Schwentner steht ihr erneut als Vizebürgermeisterin zur Seite.

Fokus auf Lebensqualität und Stadtentwicklung

Mit Beginn der neuen politischen Periode will Schwentner ihren bisherigen Kurs fortsetzen. In ihrem Ressort liegen unter anderem Stadtplanung und Verkehr, die Stadtbaudirektion, das Straßenamt, die Stadtvermessung sowie die Bereiche Grünraum, Gewässer und Umwelt. Besonders wichtig sei ihr, die wachsende Stadt so zu gestalten, dass Wohnen, Mobilität, Grünflächen und Orte der Begegnung zusammengedacht werden.

Schwentner freut sich auf gemeinsame Zusammenarbeit

„Ich freue mich sehr, unseren Grazer Weg gemeinsam weitergehen zu dürfen“, erklärte Schwentner. Gerade angesichts von Hitze und zunehmenden Extremwetterereignissen brauche es mehr Bäume und Schatten, entsiegelte Flächen sowie sichere Wege für Radfahrer und Fußgänger. Dabei dürfe Lebensqualität nicht vom Einkommen oder Wohnort abhängen: „Grün vor der Haustür, Schatten und Abkühlung sollen deshalb nicht vom Einkommen oder von der Wohnadresse abhängen.“ Für die kommenden fünf Jahre setzt sie zudem auf einen respektvollen Austausch über Parteigrenzen hinweg. Ihr Ziel sei ein Graz, in dem die Menschen auch in Zukunft gut leben können und „das zusammenhält“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.08.2026 um 16:31 Uhr aktualisiert