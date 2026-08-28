Nach der konstituierenden Sitzung des Grazer Gemeinderats steht die neue Stadtregierung fest. Neben Bürgermeisterin Elke Kahr und Vizebürgermeisterin Judith Schwentner wurden fünf weitere Stadtsenatsmitglieder angelobt.

Nach der konstituierenden Sitzung des Grazer Gemeinderats ist die neue Stadtregierung vollständig. Am Freitag wurden neben Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) auch die weiteren Mitglieder des Stadtsenats gewählt und angelobt. Damit sind die personellen Weichen für die kommende Gemeinderatsperiode gestellt. An der Spitze der Stadt bleibt Elke Kahr (KPÖ). Sie wurde bereits am Donnerstag mit 40 von 48 Stimmen erneut zur Bürgermeisterin gewählt. Am Freitag folgte die Entscheidung über ihre Stellvertreterin: Schwentner erhielt im vierten Wahlgang 27 Stimmen und bleibt damit ebenfalls im Amt.

Diese Politiker gehören zur neuen Stadtregierung

Neben Kahr und Schwentner besteht der neue Stadtsenat aus fünf weiteren Mitgliedern. Die Parteien brachten am Freitag ihre Wahlvorschläge ein. Für die KPÖ ziehen Robert Krotzer und Manfred Eber in den Stadtsenat ein. Beide wurden gegen die Stimmen der FPÖ gewählt. Die ÖVP ist künftig mit Kurt Hohensinner und Claudia Unger vertreten. Beide erhielten bei der Abstimmung die Zustimmung aller Gemeinderatsmitglieder. Für die FPÖ gehört René Apfelknab dem neuen Stadtsenat an. Seine Wahl erfolgte gegen die Stimmen der NEOS und von Gemeinderat Kühberger.

Das ist die neue Grazer Stadtregierung Elke Kahr (KPÖ) – Bürgermeisterin

– Bürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) – Vizebürgermeisterin

– Vizebürgermeisterin Robert Krotzer (KPÖ) – Stadtrat

– Stadtrat Manfred Eber (KPÖ) – Stadtrat

– Stadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) – Stadtrat

– Stadtrat Claudia Unger (ÖVP) – Stadträtin

– Stadträtin René Apfelknab (FPÖ) – Stadtrat

Stadtsenat offiziell angelobt

Nach den Abstimmungen verlas Magistratsdirektor Martin Haidvogl die Gelöbnisformel. Die neu gewählten Stadtregiererinnen und Stadtregierer bestätigten diese jeweils mit „Ich gelobe“. Damit ist der neue Grazer Stadtsenat offiziell im Amt.

Auch Referate und nächste Sitzungen festgelegt

Mit der personellen Zusammensetzung war die konstituierende Sitzung allerdings noch nicht beendet. Auf der Tagesordnung standen anschließend unter anderem die Festlegung der Referatseinteilung sowie mehrere Beschlüsse zur Vertretung der Bürgermeisterin und zur Übertragung von Angelegenheiten des übertragenen Wirkungsbereichs. Außerdem wurden die Termine für die kommenden Gemeinderatssitzungen festgelegt.