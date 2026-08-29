Eine halbe Stunde, die hilft: Blutspende-Termine in Graz

In der Steiermark werden jedes Jahr rund 50.000 Blutkonserven benötigt. Auch im September kannst du in Graz wieder Blut spenden. Dafür stehen zahlreiche Termine an verschiedenen Standorten bereit.

Drei Abnahmeteams des Roten Kreuzes Steiermark sind täglich im Einsatz, um den Bedarf an Blut zu decken. Möglich ist das nur mit der Unterstützung der Bevölkerung. Eine Blutspende dauert laut Rotem Kreuz nur rund eine halbe Stunde. Im September gibt es dafür in Graz zahlreiche Gelegenheiten. Die ersten Termine finden bereits am 1. und 3. September statt.

Die ersten Termine

Am Dienstag, 1. September, kannst du im JUFA Hotel Graz in der Idlhofgasse 74 von 10 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 19 Uhr Blut spenden. Am Donnerstag, 3. September, gibt es einen Termin an der Technischen Universität Graz in der Stremayrgasse 16 von 11.30 bis 14 Uhr. Ebenfalls am 3. September ist die Rot Kreuz-Landeszentrale in der Herrgottwiesgasse 281 von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Am 8. September folgt von 16 bis 19 Uhr ein weiterer Termin im JUFA Hotel Graz. Am 9. September wird im Steirerhof am Jakominiplatz 12 von 11 bis 14 Uhr und von 15 bis 19.30 Uhr Blut abgenommen.

Bis Mitte September

Am 10. September stehen gleich zwei Möglichkeiten zur Verfügung: In der Rot Kreuz-Landeszentrale kannst du von 16 bis 19 Uhr spenden. In der Aula der Karl-Franzens-Universität am Universitätsplatz 3 ist eine Blutspende von 10 bis 14 Uhr möglich. Am 15. September ist das Abnahmeteam von 11 bis 14 Uhr im LKH Uniklinikum am Auenbruggerplatz 52. Am selben Tag gibt es von 16 bis 19 Uhr auch wieder einen Termin im JUFA Hotel Graz.

Weitere Termine

Am 21. September kannst du von 13 bis 19 Uhr im Publikumsstudio des ORF Steiermark in der Marburger Straße 20 Blut spenden. Am 22. September folgt von 16 bis 19 Uhr ein weiterer Termin im JUFA Hotel. Am 23. September ist eine Blutspende von 12 bis 14 Uhr am Campus Augustinum in der Lange Gasse 2 möglich. Am 24. September steht die Rot Kreuz-Landeszentrale von 14 bis 19 Uhr zur Verfügung. In der übermittelten Liste ist zudem ein IKEA-Termin in der Weblinger Gürtel 31 mit dem Datum 24. September 2024 und den Zeiten 11 bis 14 Uhr sowie 15 bis 18 Uhr angeführt.

Auch Ende September gibt es Termine

Auch zum Monatsende gibt es noch Möglichkeiten zum Blutspenden. Am 28. September ist das Abnahmeteam von 17 bis 20 Uhr im BG/BRG Lichtenfels in der Beethovenstraße 16. Am 29. September folgt von 16 bis 19 Uhr ein weiterer Termin im JUFA Hotel in der Idlhofgasse 74. Für Fragen rund ums Blutspenden gibt es die kostenlose Servicenummer 0800 190 190. Aktuelle Blutspendetermine für ganz Österreich findest du außerdem auf www.blut.at.