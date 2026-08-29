Für Sturm Graz ist klar, wohin die Europareise führt: In der Ligaphase der Europa League warten acht Gegner. Vier internationale Duelle werden vor heimischer Kulisse in Liebenau ausgetragen.

Sturm Graz kennt seine acht Gegner in der Europa League. Vier internationale Abende steigen in Liebenau, die genauen Spieltermine sind noch offen.

Sturm Graz kennt seine acht Gegner in der Europa League. Vier internationale Abende steigen in Liebenau, die genauen Spieltermine sind noch offen.

Die Auslosung für die Ligaphase der UEFA Europa League 2026/27 ist Geschichte und Sturm Graz kennt jetzt seine Aufgaben. Die Mannschaft von Cheftrainer Fabio Ingolitsch bekommt es mit Marseille, Rennes, Celje und OFI Crete zu tun. Dazu kommen AZ Alkmaar, GNK Dinamo, Bournemouth und Hoffenheim. Damit stehen für die Schwarz-Weißen acht internationale Duelle auf dem Programm.

Viermal Liebenau

Für die Grazer Fans bringt die Ligaphase auch vier Europacup-Abende in Liebenau. Welche Gegner dabei nach Graz kommen, geht aus den bisher veröffentlichten Informationen noch nicht hervor. Auch die genaue Reihenfolge der acht Partien steht noch aus. Fest steht aber: Sturm darf sich viermal auf europäische Fußballabende vor heimischer Kulisse freuen.

Termine im Blick

Der Rahmenterminplan gibt bereits vor, wann der Ball rollen soll. Die ersten beiden möglichen Termine sind der 16. beziehungsweise 17. September sowie der 15. Oktober 2026. Danach folgen der 22. Oktober, 5. November, 26. November und 10. Dezember. Abgeschlossen wird die Ligaphase am 21. und 28. Jänner 2027.

Tickets folgen

Wann Sturm gegen welchen Gegner spielt und zu welcher Uhrzeit angepfiffen wird, gibt die UEFA noch bekannt. Damit fehlt derzeit noch der letzte Feinschliff am europäischen Fahrplan. Weitere Informationen zu den Spielterminen sowie zum Verkauf von Heim- und Auswärtskarten sollen nach der offiziellen Terminierung folgen. Ein Abo für die Partien in der Europa League kann weiterhin gesichert werden.