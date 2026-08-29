Afrika mitten in Graz: Chiala Festival lockt heute noch in den Augarten

Seit Freitag wird der Grazer Augarten zum Treffpunkt für Musik, Kultur und Begegnung. Das Chiala AfrikaFestival bringt die Vielfalt Afrikas in die Stadt. Am heutigen Samstag wartet noch bis etwa 22 Uhr ein buntes Programm.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist das Chiala AfrikaFestival ein fixer Bestandteil der Grazer Kulturlandschaft. Auch heuer verwandelt das zweitägige Open-Air-Festival den Augarten in einen Ort für Musik, Tanz, Kultur und Begegnung. Seit Freitag wird im Park gefeiert, getanzt und gemeinsam entdeckt. Auch heute, Samstag, 29. August, gibt es noch Programm: Von 13 bis etwa 22 Uhr können Besucherinnen und Besucher das Festival unter freiem Himmel erleben.

Musik, Tanz und Workshops

Im Mittelpunkt steht die Vielfalt afrikanischer Kulturen. Auf die Gäste wartet ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Musik, Tanz- und Kulturaufführungen sowie verschiedenen Workshops. Dabei soll das Festival nicht nur unterhalten, sondern auch den kulturellen Austausch fördern. Unterschiedliche Kulturen und Lebensrealitäten sollen sichtbar werden und Raum für Begegnung und Gespräche bieten.

Familien kommen auf ihre Kosten

Auch für die jüngsten Festivalgäste ist gesorgt. Für Familien gibt es einen eigenen abgesicherten Kinderbereich. Dort warten unter anderem Hüpfburgen sowie weitere Spiel- und Mitmachangebote. Damit richtet sich das Festival an Besucherinnen und Besucher jeden Alters und möchte eine möglichst offene und familienfreundliche Atmosphäre schaffen.

Afrikanische Küche entdecken

Auch kulinarisch gibt es im Augarten einiges zu entdecken. Zahlreiche Gastronomiestände und ein afrikanischer Ausschank laden dazu ein, traditionelle Speisen und Spezialitäten aus verschiedenen Regionen Afrikas zu probieren. So wird das Festival nicht nur musikalisch und kulturell, sondern auch kulinarisch zu einer Reise durch die Vielfalt des afrikanischen Kontinents.

Begegnung statt Klischees

Das Chiala AfrikaFestival möchte eine Brücke zwischen Österreich und den unterschiedlichen Kulturen und Realitäten Afrikas schaffen. Dabei geht es darum, Afrika und die in Europa lebende afrikanische Diaspora aus verschiedenen Perspektiven und abseits von Klischees zu zeigen. Offenheit, Kommunikation und gegenseitiger Austausch stehen deshalb im Mittelpunkt. Der öffentliche Raum soll zum Treffpunkt werden, an dem Menschen unabhängig von Herkunft, Alter oder sozialem Hintergrund zusammenkommen können.

Heute noch im Augarten

Wer das Festival am Freitag verpasst hat, kann heute noch vorbeischauen. Das Programm läuft am Samstag von 13 bis etwa 22 Uhr im Grazer Augarten. Besucher erwartet eine Mischung aus Musik, Tanz, Workshops, Kinderprogramm, Kulinarik und Begegnung.