Dreharbeiten: Uni Graz wird Anfang September zum Krimi-Schauplatz

Am 3. September wird an der Universität Graz nicht nur gelernt: Für die ORF/ZDF-Serie „SOKO Donau“ wird am Campus gedreht. Mehrere Bereiche und Parkplätze sind deshalb vorübergehend gesperrt.

raz wird im September erneut zur Kulisse für die beliebte Krimiserie „SOKO Donau“. Für die 22. Staffel der ORF/ZDF-Produktion stehen die Schauspieler nicht nur an verschiedenen Orten in der Stadt vor der Kamera, auch die Universität Graz wird zum Drehort. Am 3. September 2026 finden am Campus Dreharbeiten für die TV-Serie statt. Für Studierende und Besucher bedeutet das allerdings auch einige Einschränkungen.

Mehrere Bereiche bis 13 Uhr gesperrt

Betroffen sind unter anderem der RESOWI-Vorplatz, die RESOWI-Bibliothek sowie der Lesesaal der Universitätsbibliothek. Diese Bereiche können am Drehtag bis 13 Uhr nicht genutzt werden. Auch bei den Parkmöglichkeiten gibt es Änderungen: Die Parkplätze in der Universitätsstraße 27 stehen an diesem Tag nicht zur Verfügung.

©5 Minuten Studierende und Lehrpersonal werden über Einschränkungen aufgrund des Drehs informiert.

„SOKO Donau“ ermittelt in Graz

Die Dreharbeiten an der Universität sind Teil der Produktion für die neue Staffel der Krimiserie. Das Ermittlerteam steht im September in Graz und im Freilichtmuseum Stübing vor der Kamera. Unter dem Arbeitstitel „François und Francine“ entsteht dabei unter anderem eine Folge, deren Handlung in Graz angesiedelt ist. Im Mittelpunkt steht Pathologin Franziska, die eigentlich eine alte Jugendliebe in der Stadt wiedersehen möchte. Statt eines entspannten Urlaubs wird sie jedoch mit einem Mordfall konfrontiert. Eine 25-jährige Grafikerin wird tot aufgefunden und ausgerechnet Franziskas Bekanntschaft gerät ins Visier der Ermittler. Damit bekommt Graz für die kommende Staffel gleich mehrere Auftritte als Krimi-Kulisse. Auch der Uni-Campus wird am 3. September Teil der Dreharbeiten.