Was Besucher beim 25. Aufsteirern in Graz erwartet

Das Aufsteirern feiert heuer sein 25-jähriges Bestehen. Von 19. bis 20. September wird die Grazer Innenstadt wieder zur großen Bühne für Musik, Tanz, Tracht, Handwerk und steirische Kulinarik.

Wenn sich die Grazer Innenstadt im September in eine riesige Bühne verwandelt, ist wieder Aufsteirern-Zeit. Von 19. bis 20. September 2026 steht die Landeshauptstadt ganz im Zeichen von steirischer Musik, Tanz, Brauchtum, Handwerk und Kulinarik. Heuer gibt es dabei einen besonderen Grund zum Feiern: Das Festival begeht sein 25-jähriges Jubiläum.

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Zwei Tage voller steirischer Lebensfreude

Das Festival beginnt bereits am Samstag, 19. September, und läuft von 12 bis 22 Uhr. Am Sonntag geht es ab 10 Uhr weiter, bevor das Aufsteirern um 20 Uhr endet. Die offizielle Eröffnung findet am Sonntagvormittag am Grazer Hauptplatz statt. Über zahlreiche Plätze, Straßen und Innenhöfe verteilt warten Bühnen und Tanzflächen. Mehr als 50 Acts sorgen für musikalische Unterhaltung – von traditioneller Volksmusik bis zu modernen Interpretationen.

Musik, Tanz und Tracht

Auf den verschiedenen Bühnen wird ein breites Spektrum der steirischen Volkskultur präsentiert. Blasmusik, Chöre, Volkstanzgruppen und Musikensembles bringen die Innenstadt zum Klingen. Auch junge Musikerinnen und Musiker bekommen heuer eine besondere Bühne: Im Rahmen des Jubiläums sind erstmals Volksmusikensembles aus den steirischen Musikschulen Teil des Festivals. Sie präsentieren am Sonntag ihr Können und zeigen, wie vielfältig und modern Volksmusik interpretiert werden kann. Auch die Herrengasse wird heuer erstmals bereits am Samstag bespielt. Damit erstreckt sich das Festivalgeschehen noch stärker über die Innenstadt. Die queere Hütte, welche im Vorjahr von den RosaLila PantherInnen organisiert wurde, wird es heuer nicht geben. Mehr dazu hier: Nach dem Aufsteirern-Eklat: Queere Hütte heuer nicht mehr dabei.

©5 Minuten | Impressionen vom Aufsteirern 2025.

Handwerk und steirische Schmankerl

Beim Aufsteirern geht es nicht nur um Musik. Besucher können auch traditionelles Handwerk entdecken und durch verschiedene Bereiche der Innenstadt flanieren. Dazu kommt ein umfangreiches kulinarisches Angebot mit typisch steirischen Spezialitäten. Auch für Familien wird einiges geboten: Für Kinder gibt es unter anderem eine eigene Kindermeile im Burghof sowie zahlreiche Möglichkeiten zum Mitmachen und Entdecken.

Eintritt ist frei

Das Aufsteirern findet mitten in der Grazer Innenstadt statt und kann kostenlos besucht werden. Aufgrund des großen Festivalgeschehens gibt es allerdings auch Auswirkungen auf den Verkehr: Unter anderem können Straßenbahnen während der Veranstaltung nicht wie gewohnt über den Hauptplatz und durch die Herrengasse fahren. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet.

Eröffnungskonzert bereits am Mittwoch

Schon vor dem eigentlichen Festivalwochenende wird das Jubiläum gefeiert. Am Mittwoch, 16. September, findet im Congress Graz das große Eröffnungskonzert zum 25-Jahr-Jubiläum statt. Der Ticketverkauf dafür läuft bereits. Damit steht Graz im September wieder ganz im Zeichen der steirischen Volkskultur – und beim 25. Aufsteirern darf dabei natürlich kräftig aufg’steirert werden.