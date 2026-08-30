Schwerer Unfall auf der B67 hinterlässt großflächiges Trümmerfeld

In der Nacht auf den 29. August krachte es auf der B67 bei Feldkirchen bei Graz. Zwei Autos stießen zusammen. Eine Person wurde verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Feldkirchen bei Graz wurde in den Nachtstunden des 29. August zu einem schweren Verkehrsunfall alarmiert. Im Bereich Druckhaus Thalerhof sind zwei Autos miteinander kollidiert. Warum es zu dem Zusammenstoß kam, ist bislang nicht bekannt. Als die Feuerwehr eintraf, hatten bereits alle Insassen die Fahrzeuge verlassen.

Person im Spital

Das Rote Kreuz versorgte die Beteiligten direkt an der Unfallstelle. Eine Person wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Sie musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Weitere Angaben zu möglichen Verletzten machte die Feuerwehr nicht. Für die Feuerwehr begann danach die Arbeit auf der Fahrbahn. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und leuchteten den Bereich aus. Außerdem stellten sie den Brandschutz sicher und banden ausgelaufene Betriebsmittel. Auch Fahrzeugteile mussten von der Straße entfernt werden. Die Feuerwehr spricht von einem „großflächigen Trümmerfeld“.

©Feuerwehr Feldkirchen | Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und reinigte anschließend die Fahrbahn.

Straße gereinigt

Damit war der Einsatz noch nicht vorbei. Durch die vielen Trümmer und die Verunreinigung musste die Fahrbahn umfangreich gereinigt werden. Danach wurden auch die Unfallfahrzeuge geborgen. Erst nach Abschluss aller Arbeiten konnte die Einsatzstelle wieder freigegeben werden.