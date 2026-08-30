Neues indisches Restaurant in Graz eröffnet

In der Harter Straße gibt es seit Kurzem eine neue Adresse für Fans der indischen Küche. Das „Jyoti“ bringt traditionelle Gerichte, aromatische Gewürze und zahlreiche vegetarische Optionen auf die Teller.

Graz hat eine neue Anlaufstelle für Liebhaber indischer Spezialitäten: In der Harter Straße 3 hat das Restaurant „Jyoti“ eröffnet. Der Name des Lokals stammt aus dem Sanskrit und wird mit Licht beziehungsweise innerem, spirituellem Licht verbunden. Auf der Speisekarte finden sich zahlreiche Gerichte, die sich an der traditionellen Küche Indiens orientieren. Dabei kommen unterschiedliche Gewürze und Zubereitungsarten zum Einsatz.

Von Daal bis Butter Chicken

Gäste können unter anderem zwischen verschiedenen Daal-Varianten wählen. Dabei handelt es sich um würzige, curryähnliche Gerichte auf Basis von Hülsenfrüchten. Ebenfalls auf der Karte steht Biryani, ein aromatisches Reisgericht mit verschiedenen Zutaten. Wer es klassisch mag, findet außerdem Butter Chicken. Ergänzt wird das Angebot durch Shorba, eine cremige Suppe. Besonders interessant für alle, die auf Fleisch verzichten: Das Restaurant bietet zahlreiche vegetarische Speisen an. Auch bei den Getränken gibt es passend zur Küche mehr als die üblichen Erfrischungen. Neben internationalen Klassikern werden unter anderem Lassi und Chai angeboten.

Indisches Essen auch nach Hause

Wer lieber zu Hause isst, muss auf die Gerichte aus dem neuen Lokal ebenfalls nicht verzichten. Das „Jyoti“ liefert seine Speisen über Lieferando, Foodora und Velofood. Geöffnet ist das Restaurant von Montag bis Samstag zwischen 11.30 und 21.30 Uhr.