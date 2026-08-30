Auto kracht in Motorrad: Frau bei Unfall in Premstätten schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Wagen und einem Motorrad wurde am Sonntagvormittag eine 36-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag, 30. August 2026, gegen 11.45 Uhr in Premstätten im Bezirk Graz-Umgebung. Ein 79-jähriger Mann aus der Schweiz war mit seinem Wagen auf der L 373 unterwegs. Als er bei Straßenkilometer 3,123 nach links abbiegen wollte, um auf die A9 in Richtung Süden aufzufahren, dürfte er die entgegenkommende Motorradfahrerin übersehen haben. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen. Durch die Kollision kam die 36-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit ihrem Motorrad zu Sturz.

Bikerin schwer verletzt

Die Motorradfahrerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde sie in das LKH Graz gebracht. Der genaue Unfallhergang wird von den zuständigen Behörden weiter geklärt.