Lil Syd holt Titel: Grazer Streetdance-Star gewinnt Österreich-Finale

Vor rund 2.500 Fans wurde am Samstag im Schlosspark Schönbrunn getanzt. Bei den spektakulären 1-gegen-1-Battles traten die besten Streetdance-Talente Österreichs gegeneinander an. Am Ende setzte sich der Grazer Lil Syd, bürgerlich Sydney Amoo, durch. Für den Tänzer ist es bereits der zweite Triumph bei der österreichischen Ausgabe des Wettbewerbs. Schon 2023 hatte er den Titel geholt. Damit schreibt Lil Syd zugleich Geschichte: Er ist der erste Tänzer, dem es gelungen ist, das österreichische Red Bull Dance Your Style National Final zweimal zu gewinnen.

Mit Charme und Improvisation zum Sieg

Auf seinem Weg ins Finale musste sich der Grazer unter anderem gegen Joe Joe, Maida und Sessi durchsetzen. Im entscheidenden Battle wartete schließlich der Wiener Noah Reichenvater auf ihn. Das Finale entwickelte sich zu einem spannenden Duell über drei Runden. Lil Syd überzeugte dabei mit seinem vielseitigen Hip-Hop-Stil, spontanen Reaktionen auf die Musik und einer großen Portion Persönlichkeit. Die Entscheidung lag dabei nicht bei einer klassischen Jury: Das Publikum bestimmte per Abstimmung, wer die einzelnen Battles gewinnt. Nach seinem Sieg zeigte sich der Grazer emotional: „Ich habe ab der zweiten Runde meinen Kopf komplett ausgeschalten und direkt aus dem Herzen getanzt.“ Seine Emotionen habe er dabei vollständig in seine Performance gesteckt. Besonders stolz macht ihn auch die historische Bedeutung seines Erfolgs: „Dass ich ein zweites Mal gewinnen konnte und damit der erste Tänzer bin, der das Red Bull Dance Your Style National Final Austria zwei Mal gewinnen konnte, macht mich sehr stolz.“

Nächster Halt: Zürich

Mit dem österreichischen Titel ist die Reise für Lil Syd noch nicht vorbei. Sein Sieg bringt ihm einen Startplatz beim Red Bull Dance Your Style World Final 2026 in Zürich. Dort trifft der Grazer auf die besten Streetdance-Tänzerinnen und -Tänzer aus aller Welt. Nach seinem zweiten österreichischen Titel darf er damit nun auch international um den Sieg tanzen.