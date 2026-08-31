Nach Unfall in Graz: Polizei sucht nach jungem E-Scooter-Fahrer

Am Sonntagnachmittag kam es in Graz-Liebenau zu einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einem E-Scooter-Lenker. Der 62-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr am Mühlgraben. Der 62-jährige Kärntner war dort mit seinem Fahrrad von der Hortgasse kommend in Richtung Südosten unterwegs. Zur selben Zeit kam ihm ein E-Scooter-Fahrer entgegen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte es sich um einen etwa zwölf Jahre alten Burschen gehandelt haben. Hinter ihm fuhr noch ein weiterer E-Scooter-Lenker, der vermutlich rund acht Jahre alt war.

Radfahrer stürzte gegen Zaun

Der erste E-Scooter-Lenker dürfte seinen Kurs direkt auf den Radfahrer zugelenkt haben. Der 62-Jährige versuchte noch, ihn durch Zurufe auf die drohende Kollision aufmerksam zu machen – vergeblich. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte nach rechts und prallte gegen einen Zaun. Dabei zog er sich eine Verletzung am linken Unterarm zu. Nach dem Unfall versuchte der 62-Jährige noch, den E-Scooter-Fahrer anzuhalten. Sowohl dieser als auch der nachfolgende Lenker fuhren jedoch davon.

Polizei bittet um Hinweise

Die Verkehrsinspektion Graz 1 ermittelt nun zum Unfallhergang und bittet mögliche Zeugen um Mithilfe. Wer den Zusammenstoß beobachtet hat oder Angaben zu den beiden E-Scooter-Fahrern machen kann, wird gebeten, sich unter 059133 654110 bei der Polizei zu melden.