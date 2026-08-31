Mitte August wurde in Graz noch nach einem Nachmieter für „Sunny’s Wohnzimmer“ gesucht. Nun ist klar, wie es weitergeht: Aus dem Lokal in der Leonhardstraße wird eine Tapas-Bar. Eröffnet wird bereits am 1. Oktober.

Lange musste offenbar nicht nach einem neuen Betreiber gesucht werden: Nachdem Mitte August im Grazer Lokal „Sunny’s Wohnzimmer“ ein Aushang auf der Suche nach einem Nachmieter angebracht worden war, steht nun fest, wie es mit dem Standort in der Leonhardstraße weitergeht. Aus dem bisherigen Lokal wird „Sunny’s Amigos“ – eine Tapas-Bar.

Eröffnung am 1. Oktober

Mit einem Posting wurde die Neuigkeit nun bekannt gegeben. „Ein Kapitel geht zu Ende, das nächste beginnt“, heißt es darin. Der damals ausgehängte Zettel mit der Suche nach einem Nachmieter wird damit bereits wieder hinfällig. Denn für das Lokal wurde eine Nachfolgerin gefunden, die dem Standort zugleich ein neues gastronomisches Konzept gibt. Aus dem bisherigen „Sunny’s Wohnzimmer“ soll künftig „Sunny’s Amigos“ werden. Statt des bisherigen Konzepts stehen dann Tapas und spanisch inspiriertes Flair im Mittelpunkt. Allzu lange müssen sich Gäste nicht gedulden: Die neue Tapas-Bar soll bereits am 1. Oktober ihre Türen öffnen.