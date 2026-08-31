Sturm verliert Offensivspieler: Camara zieht es nach Dänemark

Der SK Puntigamer Sturm Graz und Amady Camara gehen künftig getrennte Wege. Wie der Klub am Montag bekannt gibt, wechselt der 21-jährige Offensivspieler mit sofortiger Wirkung zum FC Randers nach Dänemark. Camara war im Sommer 2023 nach Graz gekommen. Zunächst lief der Offensivspieler auch für Sturm II auf, ehe er sich zunehmend in der Kampfmannschaft etablierte.

Neun Tore und sechs Assists für Sturm

Insgesamt absolvierte der Malier 14 Partien für Sturm II sowie 51 Spiele für die Kampfmannschaft. Dabei gelangen ihm neun Treffer und sechs Assists. In der vergangenen Saison sammelte Camara zudem Erfahrung in einer der großen europäischen Ligen. Sturm verlieh den zweifachen A-Teamspieler Malis an FC Nantes, wo er in der französischen Ligue 1 zum Einsatz kam. Nun folgt der endgültige Wechsel nach Dänemark. Beim FC Randers setzt Camara seine Karriere künftig fort.

Parensen: „Enormes Talent“

Sturms Geschäftsführer Sport Michael Parensen blickt positiv auf die gemeinsame Zeit zurück. „Amady Camara ist ein junger Spieler mit enormem Talent“, erklärt Parensen. Der 21-Jährige habe sich in Graz „hervorragend weiterentwickeln“ können und dabei auch den Sprung ins Nationalteam Malis geschafft. Durch seine Leistungen bei Sturm und während seiner Leihe nach Nantes habe Camara zudem international auf sich aufmerksam gemacht. „Wir freuen uns für ihn, dass es nun mit dem Schritt zu Randers geklappt hat und wir so eine sehr gute Lösung für alle Seiten finden konnten“, so Parensen. Sturm Graz wolle den weiteren Weg des Offensivspielers verfolgen und wünsche ihm für seine Karriere alles Gute.