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Bild auf 5min.at zeigt eine Hornbach-Filiale.
Hornbach eröffnet am 11. September einen Standort in Graz-Liebenau.
Graz
31/08/2026
Liebenauer Gürtel

Im September: Hornbach eröffnet zweiten Standort in Graz

Hornbach wächst in Graz und eröffnet am 11. September seinen zweiten Bau- und Gartenmarkt beim Liebenauer Gürtel 39. Auf mehr als 15.000 Quadratmetern entstehen rund 110 neue Arbeitsplätze.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(129 Wörter)
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Große Eröffnung in Graz: Am 11. September 2026 öffnet der neue Hornbach Bau- und Gartenmarkt seine Türen. Auf einer Fläche von mehr als 15.000 Quadratmetern soll Kunden künftig ein umfangreiches Angebot rund um Bauen, Renovieren und Garten zur Verfügung stehen. Es handelt sich um den zweiten Hornbach-Standort in Graz und gleichzeitig um den dritten Bau- und Gartenmarkt des Unternehmens in der Steiermark.

15.000 Quadratmeter voller Möglichkeiten

Der neue Projektbaumarkt wurde nach modernen Standards errichtet und soll das Angebot des Unternehmens in der Region erweitern. Auf mehr als 15.000 Quadratmetern finden Kunden künftig zahlreiche Produkte und Lösungen für ihre Bau-, Renovierungs- und Gartenprojekte. Mit dem neuen Standort entstehen zudem rund 110 neue Arbeitsplätze in der Region.

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