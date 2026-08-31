Personalabbau: Hunderte Kündigungen bei AVL in Graz

Beim Grazer Technologie- und Antriebsspezialisten AVL List kommt es erneut zu einem Stellenabbau. Wie der ORF berichtet, ist das Unternehmen gezwungen, weitere 180 Arbeitsplätze am Standort Graz aufzugeben. Betroffen sind seien alle Unternehmensbereiche. Bereits zu Beginn des Jahres hatte AVL 350 Jobs gestrichen, im Vorjahr fielen rund 450 Stellen weg.

Schwache Marktentwicklung…

Grund für den erneuten Kahlschlag sei laut ORF eine unerwartet schwache Marktentwicklung sowie verschobene Investitionsentscheidungen europäischer Kunden. Die Dienstverhältnisse sollen mit den 180 betroffenen Mitarbeitern einvernehmlich aufgelöst werden.

Politik fordert Maßnahmen: „Ein Alarmsignal“

Der neuerliche Jobabbau ruft auch die steirische Landespolitik auf den Plan. Laut einer aktuellen Presseaussendung der SPÖ Steiermark bezeichnet deren Landesparteivorsitzender Max Lercher die Entwicklungen als dringenden Weckruf. Die SPÖ behauptet, die schaue Landesregierung dem Arbeitsplatzverlust tatenlos zu. Die Entwicklungen seien kein Einzelfall, sondern Folge eines tiefgreifenden Strukturwandels in der Automobilindustrie. Lercher fordert in der aktuellen Presseaussendung eine aktive Industrie- und Standortpolitik sowie Investitionen in Forschung und Entwicklung, um hochwertige Arbeitsplätze in der Region zu sichern.