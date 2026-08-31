Umgestaltung der Kaiserfeldgasse startet im September

Ab September 2026 starten in der Grazer Kaiserfeldgasse die Umbauarbeiten zur „Grünen Meile“. Neben Baumrettungen und Neupflanzungen stehen umfangreiche Sperren bevor.

Nach jahrelangen Diskussionen, einem Beteiligungsprozess und der Einführung der Begegnungszone im Sommer 2024 starten im September 2026 die großen Umbauarbeiten in der Grazer Kaiserfeldgasse. Auf einer Fläche von rund 7.000 Quadratmetern zwischen Neutorgasse und Herrengasse wird der Straßenzug bis Herbst 2027 grundlegend neugestaltet. Das Millionenprojekt „Grüne Meile Kaiserfeldgasse“ wird von der Europäischen Union und dem Land Steiermark mit 1,5 Millionen Euro gefördert.

Hauptziel der Maßnahme ist…

… die Erhaltung der historischen Lindenallee. Da viele der alten Bäume unter zu kleinen Wurzelräumen und Wassermangel leiden, müssen kranke Exemplare durch neue Silberlinden ersetzt werden. Größere, entsiegelte Baumscheiben sollen künftig für eine bessere Regenwasserversorgung sorgen. Zusätzlich werden in den angrenzenden Straßenzügen neue Bäume gepflanzt: In der südlichen Raubergasse ziehen sieben Stadtulmen ein, im Verbindungsstück der Schmiedgasse werden fünf klimafitte Amerikanische Zürgelbäume gesetzt.

©Stadtplanung Graz Größere Baumscheiben und Neupflanzungen sollen das Grün in der Innenstadt sichern.

Umsetzung in drei Bauabschnitten

Um Beeinträchtigungen für Anrainer sowie die Gastronomie und Geschäfte gering zu halten, wird das Projekt schrittweise umgesetzt:

Bauabschnitt 1 (Sept. 2026 – April 2027): Betrifft die Kaiserfeldgasse von der Neutorgasse bis zur Raubergasse sowie den südlichen Teil der Raubergasse. In dieser Phase gilt eine Sperre für den Kfz- und Radverkehr (ausgenommen Anrainerzufahrten).

Betrifft die Kaiserfeldgasse von der Neutorgasse bis zur Raubergasse sowie den südlichen Teil der Raubergasse. In dieser Phase gilt eine Sperre für den Kfz- und Radverkehr (ausgenommen Anrainerzufahrten). Bauabschnitt 2 (Februar 2027 – Juli 2027): Umfasst den Bereich von der Raubergasse bis zur Schmiedgasse inklusive Leitungssanierungen im Untergrund.

Umfasst den Bereich von der Raubergasse bis zur Schmiedgasse inklusive Leitungssanierungen im Untergrund. Bauabschnitt 3 (Mai 2027 – Sept. 2027): Letzter Abschnitt von der Schmiedgasse bis zur Herrengasse. Parallel dazu saniert die Holding Graz in den Sommerferien 2027 die Gleise in der Herrengasse.

Während der gesamten Bauzeit bleiben alle Geschäfte, Lokale und Hauseingänge für Fußgänger erreichbar. Die Schgastgärten müssen während der jeweiligen Bauphasen vorübergehend abgebaut werden.