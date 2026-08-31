Grazer Verein hilft in Nepal: Erste Nothilfe für Katastrophenopfer rollt

Die Lage nach der Katastrophe in Nepal spitzt sich zu: Der Verein „Weltweitwandern Wirkt!“ hat nun erste Hilfsmaßnahmen gestartet. Ein Partnerteam versorgt über 100 betroffene Familien vor Ort mit dem Nötigsten.

Nach der jüngsten Katastrophe in Nepal spitzt sich die Lage in den betroffenen Regionen weiter zu. Der Verein „Weltweitwandern Wirkt!“ hat nun erste konkrete Hilfsmaßnahmen gestartet: Das Team rund um den langjährigen nepalesischen Partner Sudama Karki Chhetri ist in die schwer getroffenen Gebiete aufgebrochen, um dringend benötigte Güter zu verteilen. Mit den ersten Lieferungen gelangten unter anderem Solarlampen, Schlafsäcke, Zelte, Trinkwasser sowie Nahrungsmittel und Hygieneartikel direkt zu den Betroffenen.

Soforthilfe für 120 Familien

Einer der Schwerpunkte liegt derzeit in Kispang, wo rund 100 Familien in einem Notlager untergebracht sind. In einem ersten Schritt versorgt der Verein 120 besonders schwer betroffene Familien. Dafür wurden Pakete mit Matratzen, Decken, Kleidung, Reiskochern, Wassereimern sowie Planen für Notunterkünfte organisiert. Zusätzlich stellt die Initiative Wasserfilter und Gasflaschen für die Gemeinden bereit.

Schutz für Kinder und langfristige Hilfe

Die Unterstützung soll jedoch weit über die ersten Tage hinausgehen. Ein vom Verein unterstütztes Kinderheim nahe Kathmandu bereitet sich derzeit darauf vor, bis zu 50 akut gefährdete Kinder aufzunehmen, um sie medizinisch und psychologisch zu betreuen. Für Kinder, die durch die Katastrophe ihre Eltern verloren haben, plant der Verein zudem eine langfristige Begleitung mit bis zu 25 Betreuungsplätzen bis zum Schulabschluss. Hier kannst du spenden.