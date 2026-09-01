Grazer Innenstadt wird umgebaut: Diese Gassen sind jetzt lange gesperrt

Mitten in Graz fällt der Startschuss für eines der größeren Begrünungsprojekte der Innenstadt. Die Kaiserfeldgasse wird zur „Grünen Meile“ umgebaut. Für Autofahrer und Radfahrer bedeutet das allerdings monatelange Sperren.

Die Pläne liegen schon länger auf dem Tisch, nun rücken die Bagger an: Heute beginnen die Bauarbeiten für die Grüne Meile Kaiserfeldgasse, 5 Minuten hat bereits berichtet: Umgestaltung der Kaiserfeldgasse startet im September. Im ersten Schritt wird der Bereich zwischen Neutorgasse und Raubergasse umgebaut. Insgesamt sollen bis September 2027 rund 7.000 Quadratmeter in der Kaiserfeldgasse sowie in Teilen der Rauber- und Schmiedgasse ein neues Gesicht bekommen. Im Mittelpunkt steht dabei ein Problem, das von außen nicht unbedingt sichtbar ist: Ein großer Teil der historischen Lindenallee kämpft ums Überleben.

Mehr als 60 Prozent der Linden gefährdet

Die Kaiserfeldgasse beherbergt die letzte durchgehende Allee in der Grazer Innenstadt. Doch mehr als 60 Prozent der bestehenden Linden sind laut Stadt gefährdet. Zu wenig Platz für die Wurzeln und eine unzureichende Wasserversorgung setzen den Bäumen zu, hier nachzulesen: Grazer Kaiserfeldgasse wird grün: Historische Lindenallee wird gerettet. Deshalb werden sämtliche 51 Baumstandorte saniert, vergrößert und entsiegelt. Dadurch sollen die Wurzeln mehr Raum erhalten und Regenwasser künftig besser im Boden versickern können. „Mehr Platz für die Wurzeln, mehr Regenwasser für die Bäume und mehr Schatten für die Menschen“, fasst Vizebürgermeisterin Judith Schwentner das Ziel zusammen. Damit wolle man die Innenstadt auch an zunehmend heiße Sommer anpassen.

©Stadt Graz „Mehr Platz für die Wurzeln, mehr Regenwasser für die Bäume und mehr Schatten für die Menschen“, fasst Vizebürgermeisterin Judith Schwentner das Ziel zusammen.

Neue Bäume kommen dazu

Nicht jede der bestehenden Linden kann allerdings gerettet werden. Bäume, die bereits in einem zu schlechten Zustand sind, müssen entfernt und ersetzt werden. In der Kaiserfeldgasse werden insgesamt 13 neue Silberlinden gepflanzt. Sieben Stadtulmen kommen im südlichen Abschnitt der Raubergasse hinzu, in der Schmiedgasse sollen fünf Amerikanische Zürgelbäume wachsen. Die ausgewählten Arten gelten laut Stadt als besonders geeignet für die klimatischen Bedingungen im dicht bebauten Straßenraum. Doch nicht nur unter den Baumkronen verändert sich einiges.

Trinkbrunnen und neue Sitzplätze geplant

Die Kaiserfeldgasse soll künftig von einer Fassade bis zur gegenüberliegenden ohne Niveauunterschiede gestaltet sein. Damit soll der Straßenraum auch barrierefreier werden. Geplant sind unterschiedliche Natursteinpflasterungen, zusätzliche Sitzgelegenheiten, Fahrradabstellplätze und ein Trinkbrunnen. Die bestehenden Gastgärten bleiben grundsätzlich erhalten und werden in die neue Gestaltung integriert. Finanziell bekommt Graz Unterstützung: 1,5 Millionen Euro steuern die Europäische Union und das Land Steiermark im Rahmen des Programms „IBW/EFRE & JTF Österreich 2021–2027“ bei.

Hier gelten jetzt Sperren

Bis die neue Kaiserfeldgasse fertig ist, müssen sich Verkehrsteilnehmer allerdings auf Einschränkungen einstellen. Der erste Bauabschnitt soll bis April 2027 dauern. Während der Arbeiten sind die Kaiserfeldgasse zwischen Neutorgasse und Raubergasse sowie die Raubergasse zwischen Kaiserfeldgasse und Joanneumring für Autos und Fahrräder gesperrt. Zufahrten zu privaten Stellplätzen und Garagen sollen für Anrainer nach Möglichkeit erhalten bleiben. Von der Landhausgasse kommend kann weiterhin bis zur Kaiserfeldgasse durch die Raubergasse gefahren werden. Auch das Linksabbiegen in die Kaiserfeldgasse bleibt möglich. Für Fußgänger sieht es besser aus: Sie können die Kaiserfeldgasse während der gesamten Bauzeit passieren. Geschäfte, Lokale und Hauseingänge bleiben erreichbar. Gastgärten müssen lediglich im jeweils betroffenen Abschnitt vorübergehend weichen.

Bis September 2027 wird gebaut

Damit nicht die gesamte Gegend gleichzeitig zur Baustelle wird, erfolgt der Umbau in drei Etappen. Abgeschlossene Bereiche sollen jeweils wieder vollständig freigegeben werden. Bevor an der Oberfläche gepflastert und begrünt wird, passiert außerdem einiges unter der Erde: Wasser-, Strom-, Fernwärme- und Telekommunikationsleitungen werden erneuert. Im südlichen Teil der Raubergasse steht zusätzlich eine Sanierung der Fernwärmeleitung an. Bis September 2027 soll das gesamte Projekt abgeschlossen sein. Dann soll aus der heutigen Kaiserfeldgasse eine begrünte Innenstadtmeile mit mehr Schatten, größeren Baumflächen und zusätzlichen Aufenthaltsmöglichkeiten geworden sein.