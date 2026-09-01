Kostenlos durch den September: Hier machen die Grazer Spielmobile Halt

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, doch auf vielen Grazer Spielplätzen ist weiterhin einiges los. Die beliebten Spielmobile sind auch im September unterwegs und bringen kostenlos Spiele und Bewegung in zahlreiche Parks.

Für Grazer Familien gibt es auch im September zahlreiche Möglichkeiten für einen kostenlosen Nachmittag im Freien. Die Grazer Spielmobile setzen ihre Tour durch die Stadt fort. An zahlreichen Terminen machen sie auf Spielplätzen und in Parks Station. Mit dabei sind die vier Spielmobile von Fratz Graz, WIKI, den Kinderfreunden und Jako’s Spiel Express. Das Angebot reicht von Geschicklichkeitsspielen über Sport und Bewegung bis hin zu Basteln, Malen und kleinen Abenteuern. Eine Anmeldung ist nicht notwendig: Familien können einfach zum jeweiligen Standort kommen und mitmachen. Die regulären Termine finden jeweils von 15 bis 18 Uhr statt. Ausnahmen gibt es bei einzelnen Sonderveranstaltungen.

Schon heute geht es los

Der erste September-Termin findet bereits heute im St.-Johannes-Park bei der Hammer-Purgstall-Gasse/Kantgasse statt. Besonders viel Auswahl gibt es am Mittwoch, 2. September. Dann kommen die Spielmobile gleich an drei Standorte: zum Spielplatz Augasse 116–118, zum Spielplatz Am Rehgrund und in den Oeverseepark. Am Donnerstag, 3. September, folgen der Harmsdorfpark und der Reininghauspark. Einen Tag später stehen die Spielplätze Laudongasse, Am Langedelwehr/Neulandgasse und Marienwiese auf dem Programm.

Auch der Volksgarten ist mehrfach dabei

Am 7., 14., 21. und 28. September macht Fratz Graz jeweils im Volksgarten Station. Damit gibt es dort gleich vier Gelegenheiten zum kostenlosen Mitspielen. Am 8. September sind außerdem mehrere weitere Standorte an der Reihe: der Spielplatz Theodor-Körner-Straße 160, der Dr.-Hans-Spitzy-Platz auf der Tändelwiese sowie der Spielplatz Am Grünanger. Eine Besonderheit gibt es an diesem Tag auch in der Innenstadt. In der Kaiserfeldgasse 25 wird von 14.30 bis 17.30 Uhr eine Spielstraße eingerichtet.

Von Geidorf bis in die Smart City

Am 9. September stehen der Oeverseepark und der Spielplatz Grottenhofstraße 28–74 auf dem Programm. Tags darauf kommen die Spielmobile zum Fröbelpark, in die Ziegelstraße sowie zum Spielplatz Wachtelgasse/Arnethgasse in Wetzelsdorf. Am 11. September geht es in den Nikolaus-Harnoncourt-Park in der Smart City. Der August-Matthey-Park bei Merangasse/Schillerstraße folgt am 14. September. Die Stadt verfolgt mit dem Angebot ein klares Ziel: Die Spielmobile sollen Kindern zusätzliche Möglichkeiten für Bewegung und kreatives Spielen bieten, „gerade dort, wo im städtischen Umfeld nur begrenzt Freiraum zur Verfügung steht“.

Dampfbahn wird zum besonderen September-Highlight

Ein Termin fällt aus dem üblichen Programm besonders heraus. Am Samstag, 20. September, heißt es am Wagner-Jauregg-Platz 1: Dampfbahnfahren. Der Dampf-Bahn-Club lädt dort von 10 bis 17 Uhr ein. Damit dauert das Programm an diesem Tag deutlich länger als die regulären Spielmobil-Termine. Und selbst mit dem September ist die Saison noch nicht vollständig beendet: Im Oktober stehen laut Stadt noch zwei letzte Termine auf dem Programm, bevor sich die Grazer Spielmobile für dieses Jahr verabschieden.