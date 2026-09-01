Nach wochenlangem Grillverbot in Graz: Hier darf das Feuer wieder brennen

Einen Monat lang durfte auf den Auwiesen wegen der enormen Trockenheit kein Feuer entzündet werden. Mit 1. September ist das Verbot nun aufgehoben, ganz aus den Augen lässt die Stadt die Waldbrandgefahr aber nicht.

Wer im August auf den Auwiesen in Graz-Liebenau grillen wollte, musste darauf verzichten, 5 Minuten hat bereits berichtet: Grillverbot auf der Auwiese: Bis zu 7.240 Euro Strafe drohen. Aufgrund der anhaltenden Hitze und Trockenheit hatte die Stadt Anfang August ein Grill- und Feuerverbot verhängt. Betroffen war damit ausgerechnet jener öffentliche Grillplatz, der nach dem Aus für den Grillplatz in Kalkleiten als einzige entsprechende Möglichkeit in Graz verblieben ist. Dort war das Grillen heuer wegen der Waldbrandgefahr dauerhaft eingestellt worden.

Regen sorgt für Entspannung

Pünktlich zum meteorologischen Herbstbeginn gibt es nun eine Änderung. Die Stadt Graz hat das Grill- und Feuerverbot auf den Auwiesen heute aufgehoben. Ausschlaggebend dafür war der Regen in der vergangenen Nacht. Dadurch habe sich die Waldbrandgefahr so weit verringert, dass das Verbot nicht länger aufrechterhalten werden müsse. Damit darf auf dem dafür vorgesehenen Grillplatz an der Mur ab sofort wieder gegrillt werden.

Im August drohten hohe Strafen

Während des Verbots war nicht nur das Grillen untersagt. Auch andere offene Feuer durften auf den Auwiesen nicht entzündet werden. Wer sich nicht daran hielt, musste mit empfindlichen Konsequenzen rechnen: Es drohten Geldstrafen von bis zu 7.240 Euro oder Freiheitsstrafen von bis zu vier Wochen. Hintergrund waren die außergewöhnlichen Bedingungen dieses Sommers. Wochenlange Hitze und Trockenheit hatten die Wald- und Vegetationsbrandgefahr massiv erhöht.

Stadt beobachtet Situation weiter

Ganz erledigt ist das Thema allerdings noch nicht. Trotz der aktuellen Entspannung will die Stadt die Wetterlage und Waldbrandgefahr weiterhin beobachten. Sollte sich die Situation wieder verschärfen und die Trockenheit zurückkehren, könnte entsprechend erneut reagiert werden. Vorerst steht einem Grillnachmittag auf den Auwiesen aber nichts mehr im Weg.