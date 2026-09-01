HSG Holding Graz: Neue Saison, neue Gesichter, große Ziele

Die HSG Holding Graz startet mit neuem Trainer, prominenter Verstärkung und viel Motivation in die Saison. Zum Auftakt wartet mit Cupsieger Krems gleich ein echter Kracher im Raiffeisen Sportpark.

Mit neuem Trainer, einem prominenten Neuzugang und viel Motivation startet die HSG Holding Graz in die Saison 2026/27. Zum Auftakt wartet am 5. September im Raiffeisen Sportpark mit Cupsieger Förthof UHK Krems gleich ein echter Prüfstein.

Zwischen Abschied und Aufbruch

Nach einer außergewöhnlich ausgeglichenen vergangenen Spielzeit stellt sich die HSG Holding Graz für die neue Saison in der MEHRLEBEN HLA MEISTERLIGA neu auf. Mehrere Spieler haben den Verein verlassen, Florian Schimmel beendete seine Karriere. Gleichzeitig rücken erneut Talente aus dem eigenen Nachwuchs in den Meisterliga-Kader auf. Für besondere Aufmerksamkeit sorgte die Verpflichtung von Martin Breg. Nach 23 Jahren bei den BT Füchsen wechselt der erfahrene Handballer nach Graz. „Ich habe nach wie vor große Lust auf Handball und möchte mit der HSG Holding Graz Geschichte schreiben“, erklärt Breg.

Erste offizielle Saison für Risto Arnaudovski als neuer Cheftrainer

Auch auf der Trainerbank beginnt ein neues Kapitel. Risto Arnaudovski, der die Mannschaft bereits im Mai interimistisch übernommen hatte, geht in seine erste volle Saison als Cheftrainer. Sein Spiel soll von Disziplin, Leidenschaft und dynamischem Handball geprägt sein. Als besondere Stärke seiner Mannschaft sieht Arnaudovski den Zusammenhalt. Auf die neue Saison bereitete sich das Team unter anderem bei einem Kurztrainingslager in Bad Waltersdorf und einem Teambuilding in Hohentauern vor. Kilian Schranz und Simon Sonnleitner fehlten bei Teilen der Vorbereitung: Beide waren mit österreichischen Nachwuchs-Nationalteams bei Europameisterschaften im Einsatz.

Kracher zum Saisonstart

Ernst wird es für die Grazer am 5. September um 19 Uhr. Im Raiffeisen Sportpark Graz gastiert zum Saisonauftakt ÖHB-Cupsieger Förthof UHK Krems. „Es kribbelt schon“, sagt Arnaudovski. Nach der intensiven Vorbereitung sei die Mannschaft „top motiviert für den ersten Kracher“. Bereits eine Woche später steht das nächste Highlight an: In der zweiten Runde wartet auswärts gegen die HSG Xentis Lipizzanerheimat das erste Steirerderby der neuen Saison.