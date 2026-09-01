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Bild auf 5min.at zeigt einen Krankenwagen beim LKH Graz.
Er wurde nach der Erstversorgung ins UKH Graz eingeliefert.
Graz
01/09/2026
Rettungseinsatz

Unfall am Kalvariengürtel: Grazer bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Ein 60-jähriger Radfahrer ist Dienstagfrüh bei einer Kollision mit einem Pkw am Kalvariengürtel in Graz schwer verletzt worden. Der Mann wurde ins UKH Graz gebracht.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(78 Wörter)
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Gegen 8.15 Uhr waren ein 37-jähriger Grazer mit seinem Pkw am rechten Fahrstreifen und ein 60-jähriger Radfahrer, ebenfalls aus Graz, am rechten Fahrbahnrand, des Kalvariengürtels in westliche Richtung unterwegs. Vermutlich aufgrund eines zu geringen Sicherheitsabstandes kam es im Bereich der Liegenschaft 34 zu einer Streifkollision zwischen den beiden. Der Radfahrer kam zu Sturz und wurde schwer verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung ins UKH Graz eingeliefert.

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