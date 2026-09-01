Wiederverwenden statt entsorgen: Re-Use-Aktionstag in Graz

Wiederverwenden statt wegwerfen: Beim Re-Use-Aktionstag im Grazer Citypark dreht sich am 23. September alles um Abfallvermeidung, richtige Mülltrennung und einen bewussten Umgang mit Ressourcen.

Auch 2025 gab es schon einen Re-Use-Aktionstag im Grazer Citypark.

Auch 2025 gab es schon einen Re-Use-Aktionstag im Grazer Citypark.

Am 23. September dreht sich im Grazer Citypark alles um Re-Use, Abfallvermeidung und die richtige Mülltrennung. Die Holding Graz Abfallwirtschaft und das Umweltamt der Stadt Graz laden von 9 bis 16 Uhr zum Aktionstag.

Wiederverwenden und Ressourcen schonen

Produkte möglichst lange zu verwenden, spart Ressourcen, vermeidet Abfall und trägt zum Klimaschutz bei. Wie sich Re-Use einfach in den Alltag integrieren lässt, erfahren Interessierte direkt vor Ort. Beim Aktionstag informieren Experten zudem darüber, wie Abfälle richtig getrennt werden. Besucher können sich außerdem eine Re-Use-Bag oder eine Re-Use-Box holen. Der Re-Use-Aktionstag findet am Mittwoch, 23. September, von 9 bis 16 Uhr im Citypark Graz statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.09.2026 um 19:57 Uhr aktualisiert