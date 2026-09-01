Wiederverwenden statt entsorgen: Re-Use-Aktionstag in Graz
Wiederverwenden statt wegwerfen: Beim Re-Use-Aktionstag im Grazer Citypark dreht sich am 23. September alles um Abfallvermeidung, richtige Mülltrennung und einen bewussten Umgang mit Ressourcen.
Am 23. September dreht sich im Grazer Citypark alles um Re-Use, Abfallvermeidung und die richtige Mülltrennung. Die Holding Graz Abfallwirtschaft und das Umweltamt der Stadt Graz laden von 9 bis 16 Uhr zum Aktionstag.
Wiederverwenden und Ressourcen schonen
Produkte möglichst lange zu verwenden, spart Ressourcen, vermeidet Abfall und trägt zum Klimaschutz bei. Wie sich Re-Use einfach in den Alltag integrieren lässt, erfahren Interessierte direkt vor Ort. Beim Aktionstag informieren Experten zudem darüber, wie Abfälle richtig getrennt werden. Besucher können sich außerdem eine Re-Use-Bag oder eine Re-Use-Box holen. Der Re-Use-Aktionstag findet am Mittwoch, 23. September, von 9 bis 16 Uhr im Citypark Graz statt.