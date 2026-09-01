Taktik & Nervenkitzel: Black-Jack-Turnier im Casino Graz

Am Donnerstag, dem 10. September 2026, kämpfen Taktiker und Kartenfans im Casino Graz um den begehrten Black-Jack-Turniersieg.

Am 10. September 2026 entscheidet im Casino Graz die richtige Strategie über den Turniersieg beim Black Jack.

Am 10. September 2026 entscheidet im Casino Graz die richtige Strategie über den Turniersieg beim Black Jack.

Am 10. September 2026 geht es am Spieltisch um die richtige Dosis Konzentration, Fingerspitzengefühl und das nötige Quäntchen Glück: Beim Black-Jack-Turnier im Casino Graz messen sich erfahrene Spieler ebenso wie ambitionierte Herausforderer. Neben dem Turniergeschehen stehen vor allem die besondere Atmosphäre und das gemeinsame Spielerlebnis im Mittelpunkt.

Nächste Turniertermine für den Kalender

Die Event-Reihe legt im Herbst direkt nach: