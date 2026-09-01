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Taktik & Nervenkitzel: Black-Jack-Turnier im Casino Graz
Am Donnerstag, dem 10. September 2026, kämpfen Taktiker und Kartenfans im Casino Graz um den begehrten Black-Jack-Turniersieg.
Am 10. September 2026 geht es am Spieltisch um die richtige Dosis Konzentration, Fingerspitzengefühl und das nötige Quäntchen Glück: Beim Black-Jack-Turnier im Casino Graz messen sich erfahrene Spieler ebenso wie ambitionierte Herausforderer. Neben dem Turniergeschehen stehen vor allem die besondere Atmosphäre und das gemeinsame Spielerlebnis im Mittelpunkt.
Nächste Turniertermine für den Kalender
Die Event-Reihe legt im Herbst direkt nach:
- 1. Oktober 2026: Nächstes Black-Jack-Turnier im Casino Graz.
- 12. November 2026: Das große Black Jack Freeroll. Alle Personen, die 2026 an mindestens einem der Turniere teilgenommen haben, spielen hier um ein geschätztes Gesamtpreisgeld von rund 3.000 Euro.
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