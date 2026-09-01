Skip to content
Region auswählen:
/ ©Casinos Austria
Bild auf 5min.at zeigt Black Jack
Am 10. September 2026 entscheidet im Casino Graz die richtige Strategie über den Turniersieg beim Black Jack.
Graz
01/09/2026
Am 10. September

Taktik & Nervenkitzel: Black-Jack-Turnier im Casino Graz

Am Donnerstag, dem 10. September 2026, kämpfen Taktiker und Kartenfans im Casino Graz um den begehrten Black-Jack-Turniersieg.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am 10. September 2026 geht es am Spieltisch um die richtige Dosis Konzentration, Fingerspitzengefühl und das nötige Quäntchen Glück: Beim Black-Jack-Turnier im Casino Graz messen sich erfahrene Spieler ebenso wie ambitionierte Herausforderer. Neben dem Turniergeschehen stehen vor allem die besondere Atmosphäre und das gemeinsame Spielerlebnis im Mittelpunkt. 

Nächste Turniertermine für den Kalender

Die Event-Reihe legt im Herbst direkt nach:

  • 1. Oktober 2026: Nächstes Black-Jack-Turnier im Casino Graz.
  • 12. November 2026: Das große Black Jack Freeroll. Alle Personen, die 2026 an mindestens einem der Turniere teilgenommen haben, spielen hier um ein geschätztes Gesamtpreisgeld von rund 3.000 Euro.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at