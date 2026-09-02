Martin Auer schließt Filiale im Grazer Univiertel

Die Martin-Auer-Filiale in der Leonhardstraße im Grazer Univiertel hat geschlossen. Auf der Auslage verabschiedet sich die Bäckerei von ihren Kundinnen und Kunden und verweist auf zwei nahegelegene Standorte.

Wer zuletzt bei der Martin-Auer-Filiale in der Leonhardstraße 33 vorbeikam, stand vor verschlossenen Türen. Die Filiale ist geschlossen und wird auch nicht mehr als aktueller Standort geführt. Auf einem Hinweis an der Auslage verabschiedet sich das Unternehmen von seinen Kundinnen und Kunden: „Danke, es war schön mit euch! Diese Filiale bleibt nun geschlossen.“ Gleichzeitig wird auf die nächstgelegenen Martin-Auer-Filialen verwiesen.

©5 Minuten Der Betrieb informiert seine Kundschaft über die Schließung.

Zwei Standorte in der Nähe

Für Kundinnen und Kunden aus dem Univiertel gibt es weiterhin Ausweichmöglichkeiten. Martin Auer nennt den Standort am Sonnenfelsplatz in der Zinzendorfgasse 29 sowie jene Filiale am Kaiser-Josef-Platz. Die Filiale am Sonnenfelsplatz befindet sich damit weiterhin direkt in der Nähe der Universität. Auch der Standort am Kaiser-Josef-Platz ist vom Univiertel aus rasch erreichbar.