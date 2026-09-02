Mädchen (3) stürzt in Graz aus fünftem Stock

Dramatische Szenen spielten sich Dienstagabend in Graz-Gries ab. Ein dreijähriges Mädchen stürzte aus dem fünften Stock eines Mehrparteienhauses und hatte dabei unglaubliches Glück.

Gegen 18 Uhr wartete eine Mutter gemeinsam mit ihren beiden Töchtern im fünften Obergeschoss eines Wohnhauses auf den Lift. Die 13-jährige Schwester hob die Dreijährige dabei offenbar hoch, damit sie einen Blick nach unten werfen konnte. Das Kind dürfte sich dabei über das Stiegengeländer nach vorne gelehnt haben. In weiterer Folge glitt die Dreijährige aus den Händen ihrer Schwester und stürzte in die Tiefe.

Mädchen landet in Steinbeet

Das Mädchen fiel mehrere Stockwerke hinunter und landete schließlich in einem Steinbeet. Trotz des dramatischen Sturzes war die Dreijährige bei Eintreffen der Einsatzkräfte bei Bewusstsein. Das Rote Kreuz übernahm die medizinische Erstversorgung direkt vor Ort. Anschließend wurde das Kind zur weiteren Untersuchung in die Kinderchirurgie des Landeskrankenhauses Graz gebracht.

Mädchen hatte großes Glück

Nach ersten Erkenntnissen hatte die Dreijährige großes Glück: Sie dürfte den Sturz ohne schwerwiegende Verletzungen überstanden haben, wie die Polizei per Aussendung mitteilt. Weitere Untersuchungen im Krankenhaus sollen Aufschluss über ihren genauen Gesundheitszustand geben.