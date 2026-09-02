Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein Störungsdienst-Auto der Kärnten Netz.
Mehrere Anrainer aus dem Bezirk Lend berichten über einen Stromausfall in Graz.
Graz
02/09/2026
Im Bezirk Lend

Stromausfall in Graz: Mehrere Haushalte derzeit ohne Strom

Mittwochmittag meldeten sich mehrere 5-Minuten-Leser aus dem Grazer Bezirk Lend bei der Redaktion. Sie berichten von einem Stromausfall. Die Energie Graz arbeitet bereits an der Behebung.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(115 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Bei mehreren Haushalten im Grazer Bezirk Lend ist am Mittwochmittag der Strom ausgefallen. Anrainer meldeten sich bei der 5-Minuten-Redaktion und berichteten: „Haben keinen Strom.“ Nach Angaben der Energie Graz erstreckt sich der Ausfall im Bereich Lend bis zur Annenstraße. Es wird bereits daran gearbeitet, die Stromversorgung wiederherzustellen.

Ursache noch nicht bekannt

Wie es zu dem Ausfall gekommen ist, war zunächst noch unklar. Auch eine genaue Einschätzung, wie viele Haushalte derzeit betroffen sind, liegt noch nicht vor. Ebenso konnte die Energie Graz noch keine konkrete Auskunft darüber geben, wann die Stromversorgung wieder vollständig hergestellt sein wird. Die Arbeiten zur Behebung des Problems laufen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at