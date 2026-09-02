Stromausfall in Graz: Mehrere Haushalte derzeit ohne Strom

Mittwochmittag meldeten sich mehrere 5-Minuten-Leser aus dem Grazer Bezirk Lend bei der Redaktion. Sie berichten von einem Stromausfall. Die Energie Graz arbeitet bereits an der Behebung.

Bei mehreren Haushalten im Grazer Bezirk Lend ist am Mittwochmittag der Strom ausgefallen. Anrainer meldeten sich bei der 5-Minuten-Redaktion und berichteten: „Haben keinen Strom.“ Nach Angaben der Energie Graz erstreckt sich der Ausfall im Bereich Lend bis zur Annenstraße. Es wird bereits daran gearbeitet, die Stromversorgung wiederherzustellen.

Ursache noch nicht bekannt

Wie es zu dem Ausfall gekommen ist, war zunächst noch unklar. Auch eine genaue Einschätzung, wie viele Haushalte derzeit betroffen sind, liegt noch nicht vor. Ebenso konnte die Energie Graz noch keine konkrete Auskunft darüber geben, wann die Stromversorgung wieder vollständig hergestellt sein wird. Die Arbeiten zur Behebung des Problems laufen.