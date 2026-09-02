Abschied nach einem Jahr: Sturm-Talent wechselt nach Lyon

Der SK Puntigamer Sturm Graz gab am Dienstag den Abgang von Ismaël Jabateh bekannt. Der 19-jährige Franzose kam im Sommer 2025 aus der Jugend von Auxerre nach Graz, für Sturm II absolvierte er ein Spiel sowie einen Einsatz für die AKA U18. Nun wechselt er mit sofortiger Wirkung zum französischen Spitzenklub Olympique Lyon. Geschäftsführer Sport Michael Parensen sagt dazu: „Auch für enorm talentierte Spieler wie Ismaël Jabateh ist der Schritt in ein anderes Land, eine andere Fußballkultur und weg aus dem gewohnten Umfeld oft ein schwieriger. Auch wenn es in Graz nicht für ihn geklappt hat, möchten wir uns bei Ismaël für seinen Einsatz bedanken und wüschen ihm alles Gute für seine weitere Karriere.“