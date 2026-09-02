Transfer fix: GAK verpflichtet Michael Sollbauer

Der GAK verstärkt seine Defensive mit reichlich Erfahrung. Die Grazer verpflichten Innenverteidiger Michael Sollbauer. Der 36-Jährige unterschreibt bei den Rotjacken einen Vertrag für ein Jahr inklusive Option auf eine weitere Saison und steht der Mannschaft ab sofort zur Verfügung. Sollbauer bringt die Erfahrung aus weit über 400 Profieinsätzen im In- und Ausland mit nach Graz. Der gebürtige Kärntner soll der GAK-Defensive zusätzliche Stabilität verleihen und gleichzeitig eine Führungsrolle innerhalb der Mannschaft übernehmen.

Von England und Deutschland bis nach Graz

Einen großen Teil seiner Karriere verbrachte Sollbauer beim Wolfsberger AC, wo er über Jahre hinweg Leistungsträger und Kapitän war. Anschließend wagte der Innenverteidiger den Sprung nach England und absolvierte für den FC Barnsley mehr als 60 Pflichtspiele. Danach wechselte Sollbauer zu Dynamo Dresden in die 2. deutsche Bundesliga. Nach seiner Rückkehr nach Österreich spielte er für Rapid Wien, zuletzt stand der 1,87 Meter große Verteidiger bei der SV Ried unter Vertrag. GAK-Trainer Gerald Scheiblehner zeigt sich entsprechend zufrieden mit dem Transfer. „Ich freue mich riesig, dass wir am Ende des Transferfensters diesen Transfer noch geschafft haben“, sagt der Chefcoach. Sollbauer sei ein sehr erfahrener Spieler und werde innerhalb der Mannschaft „eine zentrale Rolle als Leader bekommen“. Ein weiterer Vorteil sei, dass der 36-Jährige topfit sei und dem Team sofort helfen könne.

„Genau die Mentalität, die wir haben wollen“

Auch Interims-Sportdirektor Andreas Lienhart unterstreicht die Bedeutung der Erfahrung des Neuzugangs. Der GAK habe gezielt nach einer Persönlichkeit gesucht, die noch mehr Leadership-Mentalität in die Mannschaft bringen könne. „Michael Sollbauer erfüllt dieses Profil perfekt. Er kennt die Liga in- und auswendig, verfügt über enorme Erfahrung aus Top-Ligen im Ausland und bringt genau die Mentalität mit, die wir in unserem Kader haben wollen“, so Lienhart. Sollbauer selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe in Graz. Er wolle mit seiner Erfahrung vorangehen und der Abwehr Stabilität verleihen. „Ich kann es kaum erwarten, das rote Trikot im Stadion zu tragen“, so der 36-Jährige.