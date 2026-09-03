190 km/h im Ortsgebiet: Raser (19) wollte Auto „trocken fahren“

Ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer wurde in der Nacht auf Donnerstag von der Polizei im Bereich des Grazer Flughafens aus dem Verkehr gezogen. Er war dort mit 190 km/h unterwegs. Sein Argument gegenüber den Beamten: kurios.

Dem jungen Mann wurde nicht nur der Probeführerscheinbesitzer, sondern auch sein Auto abgenommen.

Dem jungen Mann wurde nicht nur der Probeführerscheinbesitzer, sondern auch sein Auto abgenommen.

Polizisten der Landesverkehrsabteilung (LVA) führten in der Nacht auf Donnerstag zivile Verkehrskontrollen auf der Grazer Straße (B 67) im Bereich des Flughafens durch. Dabei fiel ihnen ein PS-starker Wagen auf, dessen Lenker nach einem Kreisverkehr massiv beschleunigte. Im Gemeindegebiet von Feldkirchen bei Graz stellten die Beamten eine Geschwindigkeit von 190 km/h fest.

Über 100 km/h zu schnell

Sie hielten den 19-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung wenig später an. „Als Grund für die massive Geschwindigkeitsüberschreitung gab der Probeführerscheinbesitzer an, sein Auto kurz zuvor gewaschen zu haben und es nun ‚trocken fahren‘ zu wollen“, erklärt die Exekutive. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Zudem wurde sein Auto vorläufig beschlagnahmt.