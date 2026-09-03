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Fußgängerin (27) wird auf Schutzweg von Taxi erfasst
Am Mittwochabend wurde eine Fußgängerin (27) in Graz beim Überqueren eines Schutzweges von einem Taxi erfasst.
Ein 59-jähriger Taxifahrer wollte am Mittwochabend im Bereich einer Kreuzung am Grieskai im Grazer Bezirk Gries nach links abbiegen. Dabei dürfte er eine 27-jährige Fußgängerin übersehen haben, welche gerade einen Schutzweg überqueren wollte. „In der Folge kam es zur Kollision“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark. Ein zufällig anwesender Sanitäter leistete Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung wurde die Verletzte ins UKH Graz eingeliefert.
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