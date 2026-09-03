3 Millionen Euro für Graz: Zwei Forscherinnen holen begehrte EU-Förderung

Großer Erfolg für die Universität Graz: Zwei Wissenschaftlerinnen erhalten jeweils 1,5 Millionen Euro vom European Research Council. Ihre Forschung führt von der Arbeitswelt bis zu den Mangroven im Pazifik.

Gleich zwei hochdotierte Starting Grants des European Research Council (ERC) gehen an die Universität Graz. Die Humangeografin Heide Bruckner und die Sozialwissenschaftlerin Silvana Weiss erhalten für ihre Forschungsprojekte jeweils 1,5 Millionen Euro. Insgesamt fließen damit drei Millionen Euro an die beiden Projekte. Rektor Peter Riedler gratuliert den Wissenschaftlerinnen: „Die Universität Graz unterstützt vielversprechende Talente dabei, ihr volles Potenzial zu entfalten. Die Einwerbung internationaler Fördermittel ist für die Universität und den Wissenschaftsstandort Graz von großer Bedeutung.“

Menschen und Mangroven

Heide Bruckner widmet sich in ihrem Projekt den Menschen auf Fidschi und den Salomonen und ihrer Beziehung zu den dortigen Mangrovenwäldern. Diese Ökosysteme binden CO₂ und schützen Küsten vor Erosion und Überflutungen. Gleichzeitig stehen sie unter Druck. In Fidschi sollen Mangroven laut Universität unter anderem Sandstränden für den Tourismus weichen, auf den Salomonen Transportwegen für den Holzexport. Bruckner will dabei auch untersuchen, wie die koloniale Vergangenheit bis heute nachwirkt. „Ausgehend von Archiv-Recherchen werden wir uns kritisch mit diesem Erbe auseinandersetzen und aufzeigen, wie es bis heute in Wirtschaft und Gesellschaft fortwirkt“, erklärt die Wissenschaftlerin. Eine wichtige Rolle sollen dabei die Perspektiven der Inselbewohner selbst spielen. Sie sollen ihre Traditionen, Erfahrungen und persönlichen Geschichten rund um die Mangroven erzählen können.

© Uni Graz/Pichler Starting Grants des European Research Council (ERC) in Höhe von jeweils 1,5 Millionen Euro gehen an die Humangeografin Heide Bruckner sowie die Sozialwissenschaftlerin Silvana Weiss.

Wer hat im Job die nötige Zeit?

Mit einem ganz anderen Thema beschäftigt sich Silvana Weiss. Die Sozialwissenschaftlerin untersucht, wie der Faktor Zeit über Chancen und Fairness in der Arbeitswelt mitentscheidet. Das beginnt für sie bereits bei einer Bewerbung: Wann wird eine Stelle ausgeschrieben, wie lange läuft die Bewerbungsfrist und wann findet das Vorstellungsgespräch statt? Betreuungspflichten oder eine Erkrankung könnten dazu führen, dass Menschen benachteiligt werden, obwohl formal für alle dieselben Bedingungen gelten. Auch im Berufsalltag spielen zeitliche Anforderungen eine große Rolle. „Wie lange wird gearbeitet? In welchem Tempo? Zu welcher Uhrzeit werden Meetings angesetzt? Entscheidend ist, wer kann diese Anforderungen erfüllen und wer wird dadurch benachteiligt oder auch begünstigt?“, erklärt Weiss.

IT, Pflege und Gesundheitsbereich im Fokus

Für ihre Forschung plant Weiss unter anderem Fallstudien in verschiedenen Berufsfeldern. Dazu gehören die IT- und Softwarebranche sowie der Gesundheits- und Pflegesektor. Zusätzlich sollen berufliche Entwicklungen durch wiederholte Interviews begleitet und europäische Arbeitsmarktdaten analysiert werden. Die beiden Projekte könnten damit kaum unterschiedlicher sein – gemeinsam ist ihnen jedoch die hochkarätige Förderung: Mit den beiden ERC Starting Grants sichern sich die Grazer Wissenschaftlerinnen zusammen drei Millionen Euro für ihre Forschung.