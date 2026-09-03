Schwer kranker Landwirt hat wieder Hoffnung: „War ein tiefes Tal“

Der Kärntner Landwirt Michael Kropiunig aus Keutschach am See (Bezirk Klagenfurt-Land) führt nicht nur ein eigenes landwirtschaftliches Unternehmen, er übernimmt auch Erntearbeiten für andere Betriebe. Dazu hat er zwei fixe Mitarbeiter – „und unseren Opa, der wichtigste“, erzählt er. Kropiunig sitzt selbst am Steuer von Traktor und Mähdrescher. Und das selbst dann noch, als ihm zusehends die Luft fehlte. Schließlich fuhr sogar die Sauerstoffflasche mit. Denn: Nicht mehr zu arbeiten, war für ihn einfach keine Option.

„Mein Sohn ist erst zehn Jahre alt. Da fragst du dich schon“

„Wenn ich daheim gesessen wäre, wäre mir die Decke auf den Kopf gefallen. Da denkt man zu viel nach“, so der Kärntner Landwirt. Die Gedanken darüber, wie es weitergehen sollte, waren dennoch da: „Mein Sohn ist erst zehn Jahre alt. Da fragst du dich schon: Wie wird das alles werden?“ Mittlerweile geht es ihm aber wesentlich besser. Er kann sogar wieder ohne Sauerstoffgerät auf seinem Mähdrescher unterwegs sein. Dazwischen lagen mehrere Jahre mit einer schweren Autoimmunerkrankung – und eben eine ungewöhnliche Therapieentscheidung am Uniklinikum Graz. Dort hatte man ihn nämlich mit einem Medikament aus der Krebstherapie behandelt – mit einem erstaunlichen Erfolg.

„Es war ein tiefes Tal, ganz unten…“

Kropiunigs Krankengeschichte hatte ihren Anfang im Jahr 2021. Erst hatte er nur Muskelschmerzen, bald fehlte ihm selbst für alltägliche Bewegungen die Kraft. Im weiteren Verlauf wurde seine Erkrankung als Antisynthetase-Syndrom eingeordnet. Dabei handelt es sich um eine seltene, systematische Autoimmunerkrankung, die unter anderem Muskulatur und Lunge schwer schädigt und potentiell lebensbedrohlich sein kann. Beim Landwirten aus Kärnten zeigte sich die Erkrankung besonders ausgeprägt. Neben der stark geschwächten Muskulatur und der schwer betroffenen Lunge kamen auch noch Veränderungen an Haut und Gesicht dazu. Er habe laut Uni-Klinikum schließlich kaum noch lachen können. „Es war ein tiefes Tal, ganz unten. Alles war schwerfällig. Ich hatte extrem abgenommen und habe mich schon gefragt: War es das jetzt?“

Ärzte haben über andere Wege nachgedacht

Am Uniklinikum Graz hatte man vor dem Medikament zahlreiche weitere Therapien versucht – jeweils ohne Erfolg. „Deshalb haben wir begonnen, über andere Wege nachzudenken“, erinnert sich Abteilungsleiter Jens Thiel. Die Situation sie zu dem Zeitpunkt schon äußerst ernst gewesen. Ohne eine wirksame neue Therapie hätte die Krankheit seiner Einschätzung nach einen lebensbedrohlichen Verlauf nehmen können. Schließlich war es eben ein Wirkstoff aus der Krebsmedizin, der den entscheidenden Behandlungserfolg brachte. „Dass ein Wirkprinzip aus der Krebstherapie möglicherweise auch bei schweren Autoimmunerkrankungen eingesetzt werden kann, ist eine sehr spannende Entwicklung“, so Thiel.

„Alles war besser als die Situation, wie sie war“

Für den Kärntner war die Entscheidung einfach: „Herr Thiel hat mich gefragt, ob ich das probieren will. Ich habe gesagt: sicher ja. Alles war besser als die Situation, wie sie war.“ Schon nach kurzer Zeit nach Behandlungsstart im Juli 2025 zeigte sich eine deutliche Besserung. Die Entzündung in der Lunge ging zurück, die Muskelkraft nahm zu, die Mimik wurde beweglicher, die Mundöffnung größer. Und schließlich konnte Kropiunig sogar wieder lachen. Auch am Hof zeigte sich die Wirkung bald, er konnte nach wenigen Wochen schon wieder am Mähdrescher sitzen – und das ganz ohne zusätzlichen Sauerstoff.

„Jetzt geht es leichter – und es wird jeden Tag ein bissi besser“

Geheilt ist er damit aber nicht. Vor allem die bereits entstandene Vernarbung seiner Lunge besteht weiterhin und an feuchten, nebligen Tagen braucht er manchmal noch für kurze Zeit Sauerstoff. Aber er hat immerhin rund zehn Kilo zugenommen und Muskeln aufgebaut. „Die geben dich nicht einfach auf, sondern suchen weiter nach neuen Möglichkeiten. Ich bin sehr dankbar, dass ich auf die beiden gestoßen bin“, sagt Kropiunig über seine beiden behandelnden Ärzte Jens Thiel und Sonja Kreuzer. Und er selbst fasst seinen aktuellen Zustand so zusammen: „Wenn ich mich so bewegen kann, wie ich mich jetzt bewegen darf, dann bin ich zufrieden. Jetzt geht es leichter – und es wird jeden Tag ein bissi besser.“