Bluttat in Grazer Wohnung: Eine Person tot, Verdächtiger festgenommen

Seit den Donnerstagmittagsstunden, 3. September 2026, ermittelt die Polizei in der Grazer Innenstadt intensiv nach einem offensichtlichen Gewaltdelikt. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Gegen 12:40 Uhr wurde die Polizei aufgrund eines offensichtlichen Gewaltdeliktes in eine Wohnung in die Grazer Innenstadt gerufen.

Gegen 12:40 Uhr wurde die Polizei aufgrund eines offensichtlichen Gewaltdeliktes in eine Wohnung in die Grazer Innenstadt gerufen.

In der Grazer Innenstadt ist es am Donnerstag, 3. September, zu einem tödlichen Gewaltdelikt gekommen. Die Polizei rückte zu einer Wohnung aus, in der eine Person ums Leben gekommen ist. Ein Tatverdächtiger wurde laut den Beamten bereits festgenommen.

Großeinsatz in Graz: Eine Person tot, Tatverdächtiger festgenommen

Der Notruf ging gegen 12.40 Uhr bei der Polizei ein. Die Einsatzkräfte wurden aufgrund eines mutmaßlichen Gewaltdelikts in eine Wohnung im Bereich der Grazer Innenstadt alarmiert. Vor Ort bestätigte sich der Verdacht eines Gewaltverbrechens. Eine Person konnte nur noch tot aufgefunden werden. Ein Tatverdächtiger wurde von der Polizei festgenommen. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung vor Ort.

Bluttat in Grazer Wohnung: Ermittlungen laufen

Die genauen Hintergründe der Tat sowie der Ablauf des Geschehens sind derzeit noch Gegenstand umfangreicher Ermittlungen. Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Untersuchungen übernommen und arbeitet an der Klärung des Falls. Weitere Details zu den Beteiligten oder den möglichen Hintergründen der Tat wurden bislang nicht bekannt gegeben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.09.2026 um 14:22 Uhr aktualisiert