Frau in Graz getötet: Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Nach einer tödlichen Gewalttat in der Grazer Innenstadt gibt die Polizei erste Einblicke in die Ermittlungen. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Kontrollinspektor Sabri Yorgun bestätigte am Donnerstag im Interview mit 5 Minuten vor Ort, dass eine Frau ihren schweren Verletzungen erlegen ist.

Kontrollinspektor Sabri Yorgun bestätigte am Donnerstag im Interview mit 5 Minuten vor Ort, dass eine Frau ihren schweren Verletzungen erlegen ist.

Nach einem tödlichen Gewaltdelikt in einer Wohnung in der Grazer Innenstadt laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Kontrollinspektor Sabri Yorgun bestätigte am Donnerstag im Interview mit 5 Minuten vor Ort, dass eine Frau ihren schweren Verletzungen erlegen ist. Es habe sich um ein Tötungsdelikt gehandelt.

Tatverdächtiger festgenommen

Laut Kontrollinspektor Yorgun konnte ein männlicher Tatverdächtiger „relativ rasch“ festgenommen werden. Der Mann befindet sich mittlerweile im Polizeianhaltezentrum. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nach Angaben der Polizei nicht. Weitere Details zur Identität des Verdächtigen wurden bislang nicht bekannt gegeben. Laut Medienberichten soll der Tatverdächtige allerdings aus dem Familienumfeld des Opfers stammen.

Landeskriminalamt übernimmt Ermittlungen

Die weiteren Untersuchungen führt nun das Landeskriminalamt Steiermark. Die Ermittler sicherten am Tatort Spuren und versuchen, die genauen Hintergründe der Tat zu klären. „Es wird sich der Tatort angeschaut und im Nachhinein werden natürlich auch Einvernahmen durchgeführt, um eben auch zur Motivlage, aber auch zum Tathergang selbst Informationen zu erhalten“, erklärte Yorgun. Welche Umstände zu der tödlichen Gewalttat geführt haben, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.