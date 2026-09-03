Rauch aus Kellerfenstern: Feuerwehr rückt zu Brand in Graz aus

Rauch drang am Donnerstag aus den Kellerfenstern eines Wohnhauses in der Grazer Neugasse: Die Berufsfeuerwehr rückte aus und verhinderte eine weitere Ausbreitung des Feuers.

Ein Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus in der Grazer Neugasse hat am Donnerstagmittag die Berufsfeuerwehr Graz gefordert. Dichter Rauch drang aus den Kellerfenstern und teilweise auch in das Stiegenhaus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Gegen 12.30 Uhr ging in der Notrufzentrale der Berufsfeuerwehr Graz die Meldung über den Brand ein. Eine Löschbereitschaft wurde daraufhin zum Einsatzort alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die Bewohner das Gebäude bereits verlassen.

Brand rasch unter Kontrolle

Da dichter Rauch aus dem Kellerbereich austrat, ging umgehend ein Atemschutztrupp mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung vor. Die Einsatzkräfte konnten den Brand nach kurzer Zeit lokalisieren und löschen. Parallel dazu kontrollierte ein weiterer Atemschutztrupp das teilweise verrauchte Stiegenhaus, um sicherzustellen, dass sich keine Personen mehr im Gebäude befinden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass sich die Flammen weiter im Kellergeschoß ausbreiten.

Schäden an Wasser- und Stromversorgung

Der Brand verursachte jedoch Schäden an der Infrastruktur des Gebäudes. Eine Wasserleitung wurde beschädigt, weshalb die Wasserversorgung des Wohnhauses vorübergehend abgestellt werden musste. Auch die Elektroinstallation im Keller wurde erheblich beschädigt. Nach den Löscharbeiten führten die Einsatzkräfte umfangreiche Kontroll- und Belüftungsmaßnahmen durch. Zusätzlich wurde ein Logistikfahrzeug angefordert, um die durch den Einsatz verunreinigte Schutzbekleidung und Ausrüstung abzutransportieren und fachgerecht reinigen zu lassen. Die Berufsfeuerwehr Graz stand mit sechs Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften im Einsatz. Auch Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt.