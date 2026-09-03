CHL-Auftakt in Graz: 99ers empfangen Schweizer Meister

Die Moser Medical Graz99ers starten am Donnerstagabend in ihr zweites Abenteuer Champions Hockey League. Zum Auftakt wartet mit dem HC Fribourg-Gottéron gleich ein echter Prüfstein: Der Schweizer Meister gastiert um 18.30 Uhr im Merkur Eisstadion Graz-Liebenau. Nach sieben Jahren kehren die Graz99ers wieder auf die europäische Bühne zurück. Bereits 2019 sorgten die Steirer bei ihrem ersten CHL-Auftritt mit einem Sieg gegen Frölunda für Aufsehen. Nun wartet mit Fribourg-Gottéron ein Gegner aus einer der stärksten Eishockey-Nationen der Welt.

„Wir wollen nicht nur dabei sein“

Sportdirektor Philipp Pinter betont vor dem Duell, dass die Grazer die Partie nicht nur als Erlebnis sehen wollen. „Wir wären keine Profis, wenn wir nicht auch in so ein Spiel gehen, um es gewinnen zu wollen“, sagt Pinter. Die bisherigen Vorbereitungsspiele mit zwei Siegen und drei Niederlagen sieht der Klub als wichtige Einstimmung auf die internationale Herausforderung. Gegen Fribourg soll der Kader wieder breiter aufgestellt sein. Torhüter Maxime Lagacé kehrt zurück nach Graz, auch Frank Hora könnte nach Erhalt der notwendigen Papiere sein Saisondebüt feiern. Die Einsätze von Clay Hanus und Nico Brunner entscheiden sich kurzfristig.

Schweizer Star-Ensemble kommt nach Graz

Mit Fribourg-Gottéron wartet ein hochkarätiger Gegner. Der Klub holte im Frühjahr erstmals die Schweizer Meisterschaft und setzte sich in einer dramatischen Finalserie gegen den HC Davos durch. Der Kader ist gespickt mit internationalen Namen. Zahlreiche Schweizer Spieler standen bereits für die Nationalmannschaft auf dem Eis. Dazu kommen Akteure mit NHL-Erfahrung wie Anthony Richards, Henrik Borgström und Marcus Sörensen. Graz99ers-Trainer Dan Lacroix weiß um die Qualität des Gegners: „Das ist eine herausragende Hockey-Mannschaft.“ Gleichzeitig sieht er die Partie als große Chance, vor allem für die jungen Spieler im Team. Die Mannschaft wolle sich auf den eigenen Spielplan konzentrieren und bestmöglich vorbereitet auftreten.

Pinter: „Vielleicht können wir sie ein wenig ärgern“

Auch Sportdirektor Philipp Pinter erwartet ein hohes Tempo. Schweizer Teams seien technisch und läuferisch sehr stark, entsprechend werde das Spiel „sehr flott“ werden. „Aber vielleicht können wir sie ja ein wenig ärgern“, so Pinter. Spielbeginn im Merkur Eisstadion Graz-Liebenau ist am Donnerstag um 18.30 Uhr. Die Partie wird live auf ORF Sport+ übertragen. Nach dem Auftakt gegen Fribourg wartet am Samstag bereits das nächste CHL-Spiel: Dann treffen die Graz99ers auf die Boxers de Bordeaux.