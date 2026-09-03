„Hätte nie gedacht, dass ich infrage komme“: So wurde Danijel zum Lebensretter

Ein einfacher Wangenabstrich beim Bundesheer wurde für Danijel aus Graz zu einer lebensverändernden Entscheidung. Der heute 22-Jährige wurde zum 939. Stammzellspender der Organisation „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“ und schenkte einem schwer erkrankten Menschen neue Hoffnung. Im Juni 2025 ließ sich Danijel während seiner Zeit beim Bundesheer typisieren. Zwischen den täglichen Aufgaben und ohne große Erwartungen gab er seine Probe ab. Dass dieser Schritt tatsächlich einmal einem Menschen das Leben retten könnte, hätte er damals nicht gedacht. Monate später kam der entscheidende Anruf von „Geben für Leben“. Danijel erfuhr, dass seine Stammzellen für einen Patienten geeignet sind. Ein Mann aus Nordamerika benötigte dringend eine Stammzellspende – und der Grazer sagte sofort zu.

„Ein kleiner Aufwand für etwas so Großes“

Für Danijel ist seine Entscheidung eine besondere Erfahrung. „Als ich mich typisieren ließ, hätte ich nie gedacht, dass ich wirklich als Spender infrage komme“, erzählt der 22-Jährige. Heute sei er stolz darauf, einem Menschen die Chance auf ein Weiterleben geben zu können. „Bitte lasst euch typisieren, es ist ein kleiner Aufwand für etwas so Großes“, appelliert Danijel an andere Menschen. Durch seine Stammzellspende konnte er einem ihm unbekannten Menschen und dessen Familie Hoffnung schenken. „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“ bedankt sich bei Danijel für seinen Einsatz und erinnert daran, wie wichtig möglichst viele registrierte Stammzellspender sind. Denn oft beginnt eine lebensrettende Hilfe mit nur wenigen Minuten Aufwand – und kann für einen anderen Menschen alles verändern.