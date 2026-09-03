24-Jährige in Graz getötet: Polizei gibt neue Details bekannt

Nach der Bluttat in Graz gibt die Polizei neue Details bekannt: Eine 24-jährige Frau starb nach einem Gewaltdelikt, ein 23-jähriger Tatverdächtiger aus dem familiären Umfeld wurde festgenommen. Die Ermittlungen laufen.

Nach einem Tötungsdelikt in einer Innenstadtwohnung in Graz erlag eine 24-jährige Frau am Donnerstag 3. September 2026, ihren schweren Verletzungen. Polizisten nahmen einen 23-jährigen Tatverdächtigen aus dem familiären Umfeld noch im Stiegenhaus fest. Nun gaben die Beamten weitere Details zu dem Vorfall bekannt. Die Ermittlungen laufen nach wie vor auf Hochtouren.

Frau in Graz getötet: Opfer war erst 24 Jahre alt

Gegen 12:40 Uhr ging bei der Polizei die telefonische Anzeige über eine Gewalttat in einer Wohnung in der Grazer Innenstadt ein. Unmittelbar darauf am Tatort eintreffende Polizeikräfte fanden eine 24-jährige Frau vor, die infolge der erlittenen Verletzungen noch am Vorfallsort verstarb.

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Tatverdächtiger stammt aus Familienumfeld des Opfers

Im Stiegenhaus des Wohngebäudes trafen die Polizisten schließlich auf einen 23-jährigen Tatverdächtigen, der in einem familiären Naheverhältnis zum Opfer steht. Polizisten der SIG (Schnelle Interventionsgruppe) nahmen den Mann, der sich alleine zur 24-Jährigen begeben haben dürfte, umgehend fest und brachten ihn in das Polizeianhaltezentrum Graz.

Landeskriminalamt ermittelt

Ermittler des Landeskriminalamtes Steiermark übernahmen noch vor Ort die weiteren Erhebungen zur Klärung des Tötungsdelikts. Spezialisten sicherten am Tatort Spuren, um den genauen Ablauf des Geschehens rekonstruieren zu können. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte das 24-jährige Opfer alleine in der Wohnung gewesen sein, als sich der Tatverdächtige dorthin begab. Zu einem konkreten Tatmotiv können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Die diesbezüglichen Vernehmungen des Tatverdächtigen sowie weiterer Personen stehen laut Polizei noch bevor.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.09.2026 um 20:44 Uhr aktualisiert